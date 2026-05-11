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[포토] 공습으로 숨진 6개월 영아 장례식

입력:2026-05-11 18:46
수정:2026-05-11 18:47
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레바논 남부 항구도시 시돈 인근의 삭사키예 마을 주민들이 10일(현지시간) 전날 이스라엘 공습으로 숨진 생후 6개월 된 아이의 시신을 운구하며 슬퍼하고 있다.

AP연합뉴스

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