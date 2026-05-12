폰 1위인데 탭은 역성장… 삼성, ‘고급화’로 활로 모색
‘샌드위치’ 태블릿 매출 -12.6%
하반기 고부가 집중 전략 전망
삼성전자가 올해 1분기 글로벌 스마트폰 시장에서 1위를 탈환했지만, 같은 기간 태블릿 부문에서는 출하량이 두 자릿수 급감하며 고전했다. 프리미엄 시장에서는 애플에, 중저가 시장에서는 중국 업체에 치이는 ‘샌드위치’ 양상이 굳어지고 있다는 분석이다. 갤럭시 생태계 한 축인 태블릿의 부진이 깊어지면서, 삼성전자가 스마트폰처럼 고부가가치 모델에 화력을 집중하는 ‘프리미엄 전략’으로 승부수를 띄울지 업계의 관심이 쏠리고 있다.
시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 올해 1분기 전 세계 스마트폰 시장에서 점유율 22%를 기록하며 20%인 애플을 따돌렸다. 지난해 연간 스마트폰 판매량에서 애플에 내줬던 왕좌를 되찾은 것이다. 옴디아는 ‘갤럭시 S26 시리즈’ 흥행과 인도 등 신흥 시장에서의 견조한 수요가 실적을 끌어올렸다고 평가했다. 다만 애플과의 격차가 오차범위 안에 머물렀다는 점은 불안 요소로 남았다.
반면 태블릿 시장에서는 ‘역성장’이 두드러졌다. 옴디아가 지난 7일 공개한 자료에서 삼성전자의 1분기 태블릿 출하량은 전년 동기 대비 12.6% 감소한 580만대를 기록했다. 전 세계 태블릿 출하량이 전년 동기 대비 0.1% 상승하며 보합세를 이룬 상황에서 마이너스 성장에 그친 것이다. 같은 기간 애플은 7.9%, 화웨이와 레노버는 각각 28.1%, 20.0% 출하량이 늘어난 것과 비교하면 더욱 뼈아픈 성적표다.
부진의 원인 중 하나로는 모호해진 제품 정체성이 꼽힌다. 애플의 경우 ‘아이패드 에어’가 판매 호조를 뒷받침한 것으로 나타났다. 최고 사양인 ‘프로’ 모델이 아니더라도 전문가급 작업이 가능하다는 인식이 확산되면서, 성능과 가격 면에서 애매한 위치에 놓인 삼성의 입지가 좁아진 것이다. 중저가 시장을 겨냥한 중국 기업들의 가성비 전략도 압박을 더했다. 화웨이는 저가 제품을 중심으로 아시아·태평양 시장 점유율을 집중 공략했고, 레노버 역시 가격 경쟁력을 내세워 교육용 특수 수요를 빠르게 선점하는 중이다.
문제는 태블릿의 위기가 단순히 단일 품목의 실적 악화에서 그치지 않을 수 있다는 점이다. 태블릿은 스마트폰과 함께 삼성 모바일 생태계의 ‘연결성’을 구성하는 핵심 기기다. 태블릿 시장에서 이탈한 사용자가 아이패드 등 타사 생태계에 안착하면 ‘락인 효과’가 흔들리면서 장기적으로는 스마트폰 기종까지 전환할 가능성도 배제할 수 없다.
이에 삼성전자는 올해 하반기 출시 예정인 차세대 ‘갤럭시 탭 S12’ 시리즈에서 기본형 모델을 제외하고, 플러스와 울트라 등 고부가가치 모델에 역량을 집중하는 방향으로 전략을 수정할 전망이다. 실제 지난 2월 공개된 세계이동통신사업자연합회(GSMA)의 이동전화 단말기 고유식별번호(IMEI) 데이터베이스에서는 플러스와 울트라 모델 정보만 확인된 바 있다. 원가 상승 압박이 거센 상황에서 물량 경쟁보다는 고부가 제품 비중을 늘려 실익을 챙기겠다는 구상으로 풀이된다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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