李 대통령 “비거주 1주택자 2년 실거주 의무 유예”

李 대통령 “비거주 1주택자 2년 실거주 의무 유예”
‘매물 잠김’ 우려에 요건 완화
‘장특공제’ 개편 병행 가능성도
이재명 대통령이 ‘비거주 1주택자’를 대상으로 토지거래허가구역(토허구역) 내 ‘2년 실거주 유예’ 조치 검토를 공식화했다. 매물 잠김 우려가 계속되자 후속 대책을 내놓는 것으로 풀이된다. 정부는 다주택자 양도소득세 중과 유예 조치 종료를 앞두고도 다주택자를 대상으로 같은 조치를 적용했다. 비거주 1주택자 매물을 시장으로 끌어내기 위해 장기보유특별공제(장특공제) 개편이 병행될 가능성이 제기된다.
이 대통령은 11일 자신의 엑스(X)에 “매수인은 무주택자로 한정하고, 매수인은 기존 임차인의 잔여 임차 기간이 지난 후에 입주할 수 있게 허용하되, 그 기간은 최고 2년을 넘지 못하게 하려고 한다”고 밝혔다. 이어 “임차 기간 때문에 4~6개월 내 입주할 수 없어 매각하지 못하는 1주택자들에게도 매각 기회를 주되, 매수인은 2년 이내에는 반드시 보증금을 내주고 직접 입주하라는 것”이라고 설명했다. 형평성 보장을 위해 다주택자와 동일하게 세입자 있는 1주택자에도 매도 기회를 주려고 한다는 취지도 전했다.
2년 실거주 유예 조치는 처음이 아니다. 지난 9일 양도세 중과 재개 직전까지 한시적으로 토허구역 내 다주택자 매물을 상대로 시행했던 카드다.
비거주 1주택 매물에 대한 실거주 의무 유예 조치가 시장에서 공급 효과를 내려면 장특공제 개편이 동반돼야 한다는 게 전문가들 의견이다. 비거주 1주택자는 보유 기간에 따른 장특공제를 연 2%, 최대 30%만 받을 수 있다. 거주자가 받는 장특공제가 최대 80%에 이르는 것과 비교하면 세 부담이 크다. 따라서 장특공제 개편 없이 실거주 의무만 유예할 경우, 보유자들이 매도 대신 집값이 오른 훗날 직접 입주하기를 택해 공제 혜택을 챙긴 뒤 파는 편을 택할 가능성이 크다고 우려한다.
장특공제 손질이 동반된다면 토허구역 내 양도가액이 12억원을 초과하는 주택이 매물로 출회될 가능성이 제기된다. 12억원 이하 주택은 2년 거주 요건을 채우지 못하더라도 일반 과세(6~45%)를 적용받는다. 반면 12억원을 초과하는 고가 주택의 경우 거주 여부에 따라 장특공제 혜택 차이가 크다.
정부는 장특공제 개편 작업에 한창이다. 현재는 1세대 1주택자가 12억원을 초과하는 주택을 매도할 때 10년 이상 보유(40%)·거주(40%) 시 양도차익의 최대 80%를 공제해 준다. 우병탁 신한프리미어 패스파인더 전문위원은 “거주 이전의 자유 침해 문제와 얽혀 있기에 장특공제 개편 자체는 신중해야 한다”면서도 “실거주 중심의 개편으로 비거주자의 세 부담 증가 시그널을 줄 때 그나마 매물을 끌어낼 수 있을 것”이라고 강조했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
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