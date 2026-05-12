“이란 종전안 답변, 전혀 용납 못 한다”… 트럼프, 휴전 깨나
WSJ “핵 개발 중단 요구 못 미친 듯”
도널드 트럼프(사진) 미국 대통령이 종전 제안에 대한 이란의 답변을 두고 10일(현지시간) “전혀 용납할 수 없다”고 밝혔다. 이란은 미국의 핵 개발 중단 요구에 못 미치는 답변을 전달한 것으로 알려졌다. 지난달 7일 이후 지속된 ‘살얼음판 휴전’이 최대 위기를 맞았다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “방금 이란의 이른바 ‘대표들’로부터 온 답변을 읽었다. 나는 이것이 마음에 들지 않는다”며 이같이 적었다. 트럼프는 온라인 매체 악시오스에 “나는 그들의 서한이 마음에 들지 않는다. 그것은 부적절하다”며 “그들은 47년 동안 수많은 국가를 괴롭혀 왔다”고 밝혔다.
트럼프는 구체적인 미국의 제안과 이란으로부터의 답변을 확인하진 않았다. 다만 월스트리트저널(WSJ)은 이날 소식통을 인용해 이란이 여러 페이지 분량의 답변을 보냈다며 “답변은 이란 핵 프로그램과 고농축 우라늄 비축량의 향방에 대해 확답을 달라는 미국의 요구를 충족하지 못했다”고 보도했다.
WSJ는 특히 고농축 우라늄 해외 반출 등 핵 개발 중단 요구와 관련해 “이란은 협상이 결렬되거나 향후 미국이 합의에서 탈퇴할 경우 (해외로) 이전된 우라늄을 이란에 반환한다는 보장을 요구하고 있다”며 “이란은 우라늄 농축 활동을 일시 중단할 의향이 있지만 미국이 제안한 20년보다는 짧은 기간을 원한다”고 전했다. 이란 내 핵시설 해체 방안도 거부한 것으로 알려졌다.
반면 이란 반관영 타스님통신은 WSJ의 핵 관련 내용은 정확하지 않다고 보도했다. 해당 매체는 이란이 모든 전선에서의 전쟁 중단과 이란에 대한 제재 해제를 종전의 핵심 조건으로 요구했다고 전했다. 또 호르무즈 해협 봉쇄 종식, 해외 자금 동결 즉각 해제, 협상이 진행될 30일간 이란 원유 판매 금지 해제 필요성을 강조했다고 덧붙였다. 이란 국영방송(IRIB)도 호르무즈 해협 통제권 인정, 배상금 지급 등을 요구했다고 전했다.
트럼프는 이란에 대한 공격을 재개할 수 있음을 시사했다. 그는 이날 공개된 시사 프로그램 ‘풀 메저’와의 인터뷰에서 “우리는 2주 더 (이란에서) 모든 목표물을 공격할 수 있다”고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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