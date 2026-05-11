최종 담판 돌입한 삼성전자 노사… 성과급 상한 폐지 평행선
노조 “제도화 없으면 조정 안 될 것”
암참 “한국 투자 경쟁력 약화” 우려
총파업 기로에 선 삼성전자 노사가 ‘48시간 최종 담판’에 들어갔다. 오는 21일로 예고된 파업 개시를 열흘 앞두고 양측은 11일부터 이틀간 중앙노동위원회 중재 아래 막판 교섭을 벌인다. 그러나 노조 측 대표인 삼성전자 초기업노조가 ‘성과급 상한 폐지 제도화’를 협상 우선 조건으로 고수하고 있어 극적 타결에 이를 수 있을지 불투명한 상황이다.
삼성전자 노사는 정부세종청사 중앙노동위 회의실에서 사후조정 절차에 따른 협상을 재개했다. 사후조정은 조정이 종료된 이후 노동위가 한번 더 개입해 분쟁 해결을 중재하는 절차다. 노사는 지난 3월 3일 중노위 2차 회의까지 진행했으나 합의가 불발됐고, 3월 26~27일 집중 교섭도 결렬됐다. 총파업이 미칠 경제적 파장을 우려한 정부가 재협상 중재에 나선 뒤에야 45일 만에 노사 협상 테이블이 다시 열린 것이다.
다만 성과급 재원과 지급 기준을 둘러싼 노사 간 입장 차가 워낙 커 합의점을 도출하기 쉽지 않은 분위기다. 사측은 이날도 영업이익의 10%와 경쟁사 수준 이상의 보상 등을 제시했으나, 노조는 영업이익 15% 성과급 지급과 상한 폐지 제도화 요구를 굽히지 않은 것으로 전해졌다.
삼성 초기업노조 삼성전자지부의 최승호 위원장은 협상장에 입장하면서 “영업이익 15% 성과급 지급 및 상한 폐지, 제도화를 계속 말하고 있다”며 “회사가 제도화에 대해 입장이 없으면 조정이 안 될 것으로 생각하고 있다”고 밝혔다. 그는 “명확하게 제도화 관점에서 보려고 한다”고 거듭 강조하며 “회사의 전향적 변화가 있으면 그에 대한 고민은 해보겠다”고 했다.
최 위원장은 지난 7일에도 ‘만족할 결과가 나오지 않으면 망설임 없이 총파업 하겠다’는 강경 기조를 밝힌 바 있다. 초기업노조가 공개한 반도체 부문(DS) 조합원 설문 결과에 따르면 총파업 참여 의사를 밝힌 DS 소속 조합원은 3만6804명으로 집계됐다. 이는 전체 DS 소속 조합원 6만3105명의 58% 수준이다.
총파업 현실화 우려가 커지자 주한미국상공회의소(암참)도 삼성전자 노사 갈등이 글로벌 공급망과 산업 안정성, 한국의 장기적 투자 경쟁력에 영향을 미칠 수 있다고 공개 우려를 표했다. 삼성전자 총파업 리스크가 국제적 이슈로까지 확산하고 있는 양상이다.
일각에서는 조정이 결렬돼 노조가 총파업에 돌입하면 정부가 파업을 강제로 멈춰 세우는 ‘긴급조정권’을 발동해야 한다는 주장도 나온다. 이 경우 30일간 파업을 중단시킬 수 있지만, 노동계의 거센 반발을 부를 수 있다. 정부는 여전히 긴급 조정 등 정부 개입보다는 노사 대화를 통한 합의를 원칙으로 내세우고 있다. 김영훈 고용노동부 장관은 “삼성전자가 ‘또 하나의 가족, 삼성’이라는 이름에 걸맞게 조정에 임해 달라”고 당부했다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 “세계가 한국 반도체를 찾는 시기에 기회를 놓쳐선 안 된다”며 노사 대화를 통한 타결을 촉구했다.
박상은 김유나 기자 pse0212@kmib.co.kr
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