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최종 담판 돌입한 삼성전자 노사… 성과급 상한 폐지 평행선

입력:2026-05-11 18:55
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노조 “제도화 없으면 조정 안 될 것”
암참 “한국 투자 경쟁력 약화” 우려

삼성전자 노사가 중앙노동위원회 사후조정 절차에 따라 임금·단체협상을 재개한 11일 최승호(가운데) 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 정부세종청사 중노위 회의실에 입장하고 있다. 노조가 성과급 상한 폐지 제도화 등을 요구하며 오는 21일 총파업을 예고한 상황에서 노사는 12일까지 막판 교섭을 진행한다. 뉴시스

총파업 기로에 선 삼성전자 노사가 ‘48시간 최종 담판’에 들어갔다. 오는 21일로 예고된 파업 개시를 열흘 앞두고 양측은 11일부터 이틀간 중앙노동위원회 중재 아래 막판 교섭을 벌인다. 그러나 노조 측 대표인 삼성전자 초기업노조가 ‘성과급 상한 폐지 제도화’를 협상 우선 조건으로 고수하고 있어 극적 타결에 이를 수 있을지 불투명한 상황이다.

삼성전자 노사는 정부세종청사 중앙노동위 회의실에서 사후조정 절차에 따른 협상을 재개했다. 사후조정은 조정이 종료된 이후 노동위가 한번 더 개입해 분쟁 해결을 중재하는 절차다. 노사는 지난 3월 3일 중노위 2차 회의까지 진행했으나 합의가 불발됐고, 3월 26~27일 집중 교섭도 결렬됐다. 총파업이 미칠 경제적 파장을 우려한 정부가 재협상 중재에 나선 뒤에야 45일 만에 노사 협상 테이블이 다시 열린 것이다.

다만 성과급 재원과 지급 기준을 둘러싼 노사 간 입장 차가 워낙 커 합의점을 도출하기 쉽지 않은 분위기다. 사측은 이날도 영업이익의 10%와 경쟁사 수준 이상의 보상 등을 제시했으나, 노조는 영업이익 15% 성과급 지급과 상한 폐지 제도화 요구를 굽히지 않은 것으로 전해졌다.


삼성 초기업노조 삼성전자지부의 최승호 위원장은 협상장에 입장하면서 “영업이익 15% 성과급 지급 및 상한 폐지, 제도화를 계속 말하고 있다”며 “회사가 제도화에 대해 입장이 없으면 조정이 안 될 것으로 생각하고 있다”고 밝혔다. 그는 “명확하게 제도화 관점에서 보려고 한다”고 거듭 강조하며 “회사의 전향적 변화가 있으면 그에 대한 고민은 해보겠다”고 했다.

최 위원장은 지난 7일에도 ‘만족할 결과가 나오지 않으면 망설임 없이 총파업 하겠다’는 강경 기조를 밝힌 바 있다. 초기업노조가 공개한 반도체 부문(DS) 조합원 설문 결과에 따르면 총파업 참여 의사를 밝힌 DS 소속 조합원은 3만6804명으로 집계됐다. 이는 전체 DS 소속 조합원 6만3105명의 58% 수준이다.

총파업 현실화 우려가 커지자 주한미국상공회의소(암참)도 삼성전자 노사 갈등이 글로벌 공급망과 산업 안정성, 한국의 장기적 투자 경쟁력에 영향을 미칠 수 있다고 공개 우려를 표했다. 삼성전자 총파업 리스크가 국제적 이슈로까지 확산하고 있는 양상이다.


일각에서는 조정이 결렬돼 노조가 총파업에 돌입하면 정부가 파업을 강제로 멈춰 세우는 ‘긴급조정권’을 발동해야 한다는 주장도 나온다. 이 경우 30일간 파업을 중단시킬 수 있지만, 노동계의 거센 반발을 부를 수 있다. 정부는 여전히 긴급 조정 등 정부 개입보다는 노사 대화를 통한 합의를 원칙으로 내세우고 있다. 김영훈 고용노동부 장관은 “삼성전자가 ‘또 하나의 가족, 삼성’이라는 이름에 걸맞게 조정에 임해 달라”고 당부했다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관도 “세계가 한국 반도체를 찾는 시기에 기회를 놓쳐선 안 된다”며 노사 대화를 통한 타결을 촉구했다.

박상은 김유나 기자 pse0212@kmib.co.kr

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