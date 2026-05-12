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[포토] 광화문광장에 들어선 ‘감사의 정원’

입력:2026-05-12 00:05
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6·25전쟁에 참전한 우방국을 기리기 위한 ‘감사의 정원’ 조형물이 11일 서울 광화문광장에 조성돼 있다. 서울시는 감사의 정원 준공식을 12일 열 예정이다. 연합뉴스

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