시사 전체기사 [포토] 광화문광장에 들어선 ‘감사의 정원’ 입력:2026-05-12 00:05 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 6·25전쟁에 참전한 우방국을 기리기 위한 ‘감사의 정원’ 조형물이 11일 서울 광화문광장에 조성돼 있다. 서울시는 감사의 정원 준공식을 12일 열 예정이다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘오빠 논란’ 의식?…하정우, 초등생 쪽지에 “형 아니고 삼촌” 2 사람 넘어졌는데 무시한 한동훈?…“괜찮다는 답변 들어” 3 외부공격 확인에 난감해진 정부… 호르무즈 역할 확대엔 선긋기 4 “계엄 이후 국힘에 실망” 늘었지만 “與 부동산 폭주” 우려 여전 5 ‘노무현의 운전기사’ 최영씨 별세…향년 62세 해당분야별 기사 더보기 1 삼성전자 노사 12일 ‘최종 담판’… 성과급 상한 폐지 평행선 2 8거래일 만에 1000조 ↑… JP모건 “삼전닉스 보유국 만스피 간다” 3 [단독] 이사회도 건너뛰고… 4대 금융, 너도나도 “전북 가겠다” 4 돌반지 안 사요…헉 소리나는 금값에 확 달라진 소비 풍경 5 거래절벽 막으려… 비거주 1주택 매매 실거주 유예 검토 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] “챗GPT가 노동법 위반이래요”… 노동위 사건 접수 47% 급증 2 “사진 200장 중 우리 애는 5장뿐” 520만 조회된 초등교사의 절규 3 ‘자존감 9점’ 초6 주원이의 위험 신호… 모두가 놓쳤다 4 [단독] 챗GPT와 사랑에 빠졌다… “널 만나고 싶어” 5 할머니 쓰러지자 달려간 장병…“부대 교육 덕분” [아살세] 해당분야별 기사 더보기 1 터널서 운전대 놓고 화장·간식 먹방…‘자율주행’ 믿은 中 여성 벌금행 2 [속보] 트럼프 “이란 답변 방금 읽어… 완전히 용납 불가” 3 부유층 몰려오자 중산층 엑소더스… 플로리다 역설 4 “트럼프, 이란 해법 얻으려 대만 문제 양보할 수도” 속 타는 대만 5 이란 “美 종전안 일방적…경제·해상 봉쇄 중단이 먼저” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘살인의 추억’과 다르다…이춘재사건 다룬 ‘허수아비’ 흥행 이유 2 ‘살목지’ 300만 돌파… ‘곤지암’ 넘어 역대 공포영화 흥행 2위 등극 3 이춘재 사건 다룬 ‘허수아비’, 몰입감 높은 전개로 인기몰이 4 이등병이 된 단종 오빠…박지훈 “부담 없이, 웃기고 귀엽게” 5 유미와 5년 동행 마치며 울컥…이상엽 감독 “팬들 덕에 숙제 끝냈습니다” 해당분야별 기사 더보기 1 신보 ‘리스트’ 낸 선우예권 “피아노로 노래하고 싶었어요” 2 “키오스크 확산 속 디지털 소외 과제…접근성은 기본” 3 “의료 AI가 인간 돕는 도구로 작용하도록 나침반 마련” 4 약물과민에 응급실 갔지만… 원인 찾으려는 환자 12.8% 그쳐 5 제니, 2년간 238억 벌어…1인 기획사 고공행진 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 최종 담판 돌입한 삼성전자 노사… 성과급 상한 폐지 평행선 8거래일 만에 1000조 ↑… JP모건 “삼전닉스 보유국 만스피 간다” ‘해군 선상파티 의혹’ 김건희 무혐의 ‘오빠 논란’ 의식했나…하정우, 초등생 쪽지에 “형 아니고 삼촌” 할머니 쓰러지자 달려간 장병…“부대 교육 덕분” [아살세] “사진 200장 중 우리 애는 5장뿐” 520만 조회된 초등교사의 절규 사람 떨어지는데 보고도 ‘휙’…한동훈 반응 논란 터널서 운전대 놓고 화장·간식 먹방…‘자율주행’ 믿은 中 여성 벌금행 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요