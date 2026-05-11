美·이란, 돌고 돌아 다시 ‘핵 대치’… 우라늄·핵시설 처리 ‘평행선’

美 ‘농축 중단’ 20년 vs 이란 5년

이란, 우라늄 미국 반출에도 반대

美국방, 군수품 부족 논란에 발끈

레바논 남부 슈킨의 주거지역에서 11일(현지시간) 이스라엘군 공습에 따른 연기가 치솟고 있다. 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라는 지난달 18일 돌입한 휴전을 연장했지만 산발적인 교전을 이어가고 있다. 레바논 보건부는 10일 기준 자국 내 사망자 수를 2846명으로 집계했다. AFP연합뉴스

미국과 이란의 종전 협상이 핵 문제에 다시 발목 잡힌 것으로 전해졌다. 양측이 이란의 고농축 우라늄 처리와 핵시설 해체 방식을 둘러싸고 평행선을 달리며 협상 개시조차 쉽지 않은 상황이다. 고농축 우라늄 제거를 위한 미국의 군사 작전이 거론되지만 지하 핵시설 파괴의 어려움과 대규모 확전 위험 등을 감안할 때 현실적으로 실행이 쉽지 않다는 평가가 나온다.



월스트리트저널(WSJ)은 10일(현지시간) 최근 미국의 종전 제안에 대한 이란의 답변서는 핵 문제와 관련한 기존 이견을 재확인하는 데 그쳤다고 전했다.



핵심 쟁점은 고농축 우라늄 처리 방식이다. 관계자들에 따르면 이란은 자국의 고농축 우라늄 일부는 희석하고, 나머지는 제3국으로 이전하는 방안을 제안했다. 이는 전쟁 발발 직전인 2월 26일 스위스 제네바에서 열렸던 핵 협상에서 내세웠던 ‘우라늄 미국 반출 불가’라는 기존 입장을 고수한 것이다. 미국은 자국으로의 반출을 요구하고 있다.



우라늄 농축 중단 기간을 둘러싼 입장차도 여전하다. 앞서 양측은 평화 협상 재개를 위한 양해각서(MOU)를 마련하는 과정에서 미국은 20년, 이란은 5년의 농축 중단을 요구했다. 12~15년 사이에서 농축 중단 기간이 조율될 것이라는 관측도 나왔지만 이번 답변을 통해 이견을 또다시 재확인한 셈이다.



이란 테헤란 시내 가판대에 10일(현지시간) 해적으로 묘사된 도널드 트럼프 미 대통령이 ‘호르무즈 해협을 열라’고 요구하는 삽화를 1면에 실은 일간지가 놓여 있다. AP연합뉴스

이란 국영매체 IRIB는 성명을 통해 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 제안을 거부한 것에 대해 “미국의 요구는 트럼프의 탐욕에 항복하라는 것”이라며 “(이란의 답변은) 이란 국민의 기본적 권리를 강조한 것”이라고 반발했다.







이 때문에 미국은 실제 이란 영토 안으로 들어가 고농축 우라늄을 물리적으로 확보하는 군사 작전도 검토해 왔다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 CBS ‘60분’ 인터뷰에서 “이란과의 전쟁은 아직 끝나지 않았다”며 “이란에 들어가 남아 있는 핵물질을 확보해야 한다”고 말했다. 이어 “트럼프 대통령 역시 이란에 들어가길 원한다”고 주장했다. 그는 최선의 해법으로 외교적 합의를 꼽으면서도 “물리적으로는 가능하다고 생각한다”며 “문제 될 것이 없다. 매우 중요한 임무”라고 덧붙였다. 하지만 군사 작전은 이란 영토 진입과 장기간의 작전 수행, 대규모 인명 피해 가능성 등을 감안했을 때 초고난도 작전이 될 것이라는 평가가 지배적이다.



이런 가운데 전쟁 장기화에 따른 미국의 군수 부담 문제도 새로운 변수로 떠오르고 있다. 민주당 소속 해군 대위 출신 마크 켈리 상원의원은 CBS 인터뷰에서 “최근 국방부로부터 막대한 양의 군수품을 소모했다는 브리핑을 받았다”며 “군수품 재고를 다시 채우는 데는 수년이 걸릴 것이며 이는 중국과의 잠재적 충돌에 대응할 능력을 떨어뜨린다”고 주장했다. 이에 피트 헤그세스 국방장관은 엑스(옛 트위터)에 “켈리 ‘대위’가 또 시작했다”며 “이제 그는 TV에 나와 보고받은 국방부 기밀을 거짓되고 멍청하게 떠들어대고 있다”고 비난했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국과 이란의 종전 협상이 핵 문제에 다시 발목 잡힌 것으로 전해졌다. 양측이 이란의 고농축 우라늄 처리와 핵시설 해체 방식을 둘러싸고 평행선을 달리며 협상 개시조차 쉽지 않은 상황이다. 고농축 우라늄 제거를 위한 미국의 군사 작전이 거론되지만 지하 핵시설 파괴의 어려움과 대규모 확전 위험 등을 감안할 때 현실적으로 실행이 쉽지 않다는 평가가 나온다.월스트리트저널(WSJ)은 10일(현지시간) 최근 미국의 종전 제안에 대한 이란의 답변서는 핵 문제와 관련한 기존 이견을 재확인하는 데 그쳤다고 전했다.핵심 쟁점은 고농축 우라늄 처리 방식이다. 관계자들에 따르면 이란은 자국의 고농축 우라늄 일부는 희석하고, 나머지는 제3국으로 이전하는 방안을 제안했다. 이는 전쟁 발발 직전인 2월 26일 스위스 제네바에서 열렸던 핵 협상에서 내세웠던 ‘우라늄 미국 반출 불가’라는 기존 입장을 고수한 것이다. 미국은 자국으로의 반출을 요구하고 있다.우라늄 농축 중단 기간을 둘러싼 입장차도 여전하다. 앞서 양측은 평화 협상 재개를 위한 양해각서(MOU)를 마련하는 과정에서 미국은 20년, 이란은 5년의 농축 중단을 요구했다. 12~15년 사이에서 농축 중단 기간이 조율될 것이라는 관측도 나왔지만 이번 답변을 통해 이견을 또다시 재확인한 셈이다.이란 국영매체 IRIB는 성명을 통해 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 제안을 거부한 것에 대해 “미국의 요구는 트럼프의 탐욕에 항복하라는 것”이라며 “(이란의 답변은) 이란 국민의 기본적 권리를 강조한 것”이라고 반발했다.핵 문제는 2015년 이란 핵합의(JCPOA) 당시에도 수년간의 기술 협상을 거쳐야 했던 사안인 만큼 단기간 내 해결은 쉽지 않을 것이라는 전망이 나온다. 최대 난제는 이미 이란이 확보한 고농축 우라늄 처리 문제다. 핵무기급 직전 단계로 평가되는 고농축 우라늄 440㎏은 이스파한 지하 핵시설에 보관 중인 것으로 추정되고 있지만 정확한 행방은 파악되지 않고 있다.이 때문에 미국은 실제 이란 영토 안으로 들어가 고농축 우라늄을 물리적으로 확보하는 군사 작전도 검토해 왔다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 CBS ‘60분’ 인터뷰에서 “이란과의 전쟁은 아직 끝나지 않았다”며 “이란에 들어가 남아 있는 핵물질을 확보해야 한다”고 말했다. 이어 “트럼프 대통령 역시 이란에 들어가길 원한다”고 주장했다. 그는 최선의 해법으로 외교적 합의를 꼽으면서도 “물리적으로는 가능하다고 생각한다”며 “문제 될 것이 없다. 매우 중요한 임무”라고 덧붙였다. 하지만 군사 작전은 이란 영토 진입과 장기간의 작전 수행, 대규모 인명 피해 가능성 등을 감안했을 때 초고난도 작전이 될 것이라는 평가가 지배적이다.이런 가운데 전쟁 장기화에 따른 미국의 군수 부담 문제도 새로운 변수로 떠오르고 있다. 민주당 소속 해군 대위 출신 마크 켈리 상원의원은 CBS 인터뷰에서 “최근 국방부로부터 막대한 양의 군수품을 소모했다는 브리핑을 받았다”며 “군수품 재고를 다시 채우는 데는 수년이 걸릴 것이며 이는 중국과의 잠재적 충돌에 대응할 능력을 떨어뜨린다”고 주장했다. 이에 피트 헤그세스 국방장관은 엑스(옛 트위터)에 “켈리 ‘대위’가 또 시작했다”며 “이제 그는 TV에 나와 보고받은 국방부 기밀을 거짓되고 멍청하게 떠들어대고 있다”고 비난했다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지