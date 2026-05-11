‘자존감 9점’ 초6 주원이의 위험 신호… 모두가 놓쳤다

지난 3월 25일 오후 7시30분쯤 서울 영등포구 한 아파트 단지 화단에서 13살 주원이가 숨진 채 발견됐다. 여느 날처럼 엄마, 오빠와 함께 분리수거를 하러 내려간 뒤 ‘운동 삼아 걸어 올라가겠다’고 했던 주원이는 돌연 그렇게 돌아올 수 없는 강을 건넜다.
주원이의 갑작스러운 자살에 가족도, 학교도 모두 한동안 충격에 빠졌다. 학교 측 관계자는 주원이를 ‘바르고 조용하고 내성적이고 모범적인 학생’이었다고 평가했다. 책상 서랍 속 수첩에 적힌 유서에는 ‘엄마·아빠 정말 사랑하고, 고맙고, 미안해. 오빠한테도 안녕’이라는 짧은 인사만 있었다. 가족들은 주원이가 보낸 ‘위험 신호’를 놓친 것은 아닌지 죄책감에 빠져 있다.
주원이 아빠 손모(49)씨는 이달 초부터 주원이가 다니던 학교 담벼락에 딸의 죽음에 물음표를 던지기 위한 작은 전단지를 붙였다. 손씨는 지난 9일과 10일 국민일보 기자와 만나 “학교에서 일어날 수 있는 가장 큰 비극이 일어났는데 아무 일도 일어나지 않고 아무것도 바뀌지 않았다”고 말했다.
가족들은 뒤늦게 주원이가 했던 말과 학교에서의 기록을 살펴봤다. 희미하지만 신호는 있었다. 사망 닷새 전인 3월 20일 1차 상담수업에서 ‘자존감 조사’가 이뤄졌는데 주원이는 25점 만점에 9점을 받았다. 응답 결과를 보면 ‘나는 친구들과 잘 어울린다(X)’ ‘나는 학교 갈 의욕을 자주 잃는다(O)’ ‘나는 때때로 나 자신이 싫어질 때가 있다(O)’ ‘나는 믿을 만한 가치가 없는 사람이다(O)’ 등 부정적인 자기 평가가 16점으로 긍정 평가보다 많았다.
하지만 조기발견 시스템은 주원이 상태를 바로 읽어내지 못했다. 상담교육 과정은 총 6회를 마친 뒤에야 종합 판단을 내리는데, 주원이는 1차 검사만 마친 상태여서 학교도 아이에게 켜진 빨간불을 미처 파악하지 못한 것이다.
교육부는 매년 1·4학년을 대상으로 ‘학생정서·행동특성검사’를 하지만 6학년인 주원이에게는 해당하지 않았다. 4학년 때 받은 검사에서도 이상 소견은 발견되지 않았다고 한다. 학교 측이 수시로 할 수 있는 ‘마음EASY검사’를 받은 이력도, 주원이가 상담교사를 따로 찾은 기록도 없었다.
손씨는 주원이가 3월 초 ‘아파트 ○층 복도에는 창호가 없다’는 이야기를 했던 것도 뒤늦게 떠올랐다. 그때는 대수롭지 않게 여겼는데, 지나고 보니 그게 위험 신호였다.
주원이는 코로나19 팬데믹 사태가 한창이던 2021년 3월 초등학교에 갓 입학한 아이였다. 늦둥이 딸로 태어나 가정에서 사랑을 듬뿍 받았지만 교우 관계에서 어려움을 겪었던 것으로 보인다. 손씨에 따르면 주원이는 친한 친구 사이의 다툼에 끼어 곤란을 겪으면 ‘내가 어떻게 사귄 친구인데’라며 슬퍼했고, 친구와 관계가 틀어진 뒤에는 ‘이제 친구는 필요 없다’는 극단적 반응을 보였다.
이동훈 한국상담심리학회 회장(성균관대 교육학과)은 “코로나19 팬데믹 시기를 거친 많은 아이가 관계 맺는 방법을 모르거나 관계에서 발생하는 스트레스에 심리적으로 취약한 상황에 놓여있다”고 말했다.
주원이처럼 마음의 적신호가 켜진 아이는 증가세다. 교육부에 따르면 극단적 선택을 한 초등학생은 2018년에 3명이었지만 2023년 15명으로 늘었다. 이 교수는 “아동·청소년기 자살에선 ‘조용히 있다’가 발생하는 공통점이 있다”고 우려했다.
가족들은 학교폭력 의혹을 제기했지만 학교 측과 교육 당국은 ‘없었다’는 입장이다. 주원이가 연관된 학교폭력대책심의위원회가 열린 적이 없고 주원이의 ‘위(WEE)클래스’ 상담 이력도 없었다는 이유에서다.
손씨는 오는 15일 ‘스승의 날’이 지나면 전단지를 떼어낼 예정이다. 그는 “아이를 잃은 부모로서 죄책감은 우리가 감당할 테니 이런 일이 반복되지 않도록 원인과 해결책을 찾아 달라”고 말했다.
우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 SNS상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
*본 기사는 자살예방 보도준칙 4.0을 준수하였습니다.
*본 기사는 자살예방 보도준칙 4.0을 준수하였습니다.
글·사진=이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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