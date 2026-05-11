대검 ‘연어 술파티’ 박상용 징계 심의… 朴, 감찰위 출석해 소명

대북송금 수사 조작 의혹 관련 주목

감찰위 다수결로 징계 수위 결정

역대 검찰총장들 심의 결과 존중

대검찰청이 11일 감찰위원회를 열고 ‘연어 술 파티 진술 회유 의혹’과 관련해 박상용 인천지검 부부장검사의 징계 여부를 심의했다. 사진은 이날 박 검사가 감찰위원회에 출석해 의혹을 소명하겠다며 서울 서초동 대검 민원인실에서 대기하는 모습. 연합뉴스

쌍방울 불법 대북송금 의혹 수사과정에서 불거진 이른바 ‘연어·술 파티’ 의혹 등과 관련해 당시 수사를 담당했던 박상용 인천지검 부부장검사에 대한 대검찰청의 징계 절차가 감찰위원회 심의를 시작으로 본격화됐다. 박 검사는 이날 감찰위원회 심의에 출석해 제기된 의혹과 관련해 위원들에게 자신의 입장을 소명했다. 역대 검찰총장이 대검 감찰위원회 논의 결과를 존중해온 만큼 결과에 귀추가 주목된다. 다만 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)가 ‘술파티가 있었다’는 결론을 내리면서 징계 가능성이 커진 터라 검찰 내부에서는 벌써부터 우려의 목소리가 나오고 있다.



대검 감찰위원회는 11일 오후 징계 심의에 착수해 박 검사의 ‘연어·술 파티’ 의혹 관련 징계 여부 및 수위를 논의했다. 대북송금 사건 수사 과정에서 박 검사 등 당시 수사팀이 이화영 전 경기도 평화부지사와 김성태 쌍방울 회장 등에게 연어회덮밥과 술 등을 제공하는 등 이재명 당시 경기도지사에게 불리한 진술을 하도록 회유했다는 의혹이다.



미리 출석 통보를 받지 못했던 박 검사는 직접 의혹에 대해 소명하겠다며 이날 오후 2시쯤부터 대검 민원인실에서 대기했다. 지난 8일에는 감찰위원회에 ‘출석희망원’을 제출했다. 그는 3시간가량 대기하다가 감찰위원회 측 연락을 받고 회의에 출석했다. 박 검사는 출석 전 기자들을 만나 “연어·술 파티만 해도 바로 옆에 있었던 교도관도 알지 못했다고 하는데, 어떻게 사실일 수 있겠나”며 “있지 않았던 일이고, 법리나 실체에 맞지 않아 위원들께 호소드리고 바로잡아 달라고 말씀드릴 것”이라고 말했다.



박 검사의 소명 절차까지 진행되면서 대검 감찰위원회가 내놓을 결론에 관심이 쏠린다. 감찰위원회는 수도권 검사장인 내부위원 1명을 포함해 법조인 출신 외부위원 등 8명으로 구성돼 있다. 심의에서 논의하는 징계수위는 견책·감봉·정직·면직·해임 등 5단계로 이뤄져 있다. 감찰위원회가 다수결로 결론을 내 이를 권고하면 구자현 검찰총장 직무대행은 징계 시효 만료 시점인 오는 17일까지 징계 청구 여부를 결정해야 한다. 구 대행이 징계를 청구하면 최종적으로 정성호 법무부 장관이 위원장인 법무부 검사징계위원회에서 징계 수위를 결정한다.



검찰 내에서는 박 검사에 대한 중징계는 과도하다는 시각이 지배적이다. 앞선 국회 국정조사 특위 과정에서 제기된 의혹들이 명쾌하게 해소되지 않았다는 이유에서다. 한 검사는 “수사가 업인 검사를 정치적 이해관계에 따라 찍어내기 하듯 감찰을 하는 것은 직에 대한 열망을 잃게 한다”고 말했다. 다른 간부급 검사는 “중징계가 내려진다면 대장동 항소포기 사태만큼이나 부끄러운 일이 될 것”이라고 했다.







박재현 구자창 이서현 기자 jhyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 구자창 기자 critic@kmib.co.kr 1298 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 쌍방울 불법 대북송금 의혹 수사과정에서 불거진 이른바 ‘연어·술 파티’ 의혹 등과 관련해 당시 수사를 담당했던 박상용 인천지검 부부장검사에 대한 대검찰청의 징계 절차가 감찰위원회 심의를 시작으로 본격화됐다. 박 검사는 이날 감찰위원회 심의에 출석해 제기된 의혹과 관련해 위원들에게 자신의 입장을 소명했다. 역대 검찰총장이 대검 감찰위원회 논의 결과를 존중해온 만큼 결과에 귀추가 주목된다. 다만 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)가 ‘술파티가 있었다’는 결론을 내리면서 징계 가능성이 커진 터라 검찰 내부에서는 벌써부터 우려의 목소리가 나오고 있다.대검 감찰위원회는 11일 오후 징계 심의에 착수해 박 검사의 ‘연어·술 파티’ 의혹 관련 징계 여부 및 수위를 논의했다. 대북송금 사건 수사 과정에서 박 검사 등 당시 수사팀이 이화영 전 경기도 평화부지사와 김성태 쌍방울 회장 등에게 연어회덮밥과 술 등을 제공하는 등 이재명 당시 경기도지사에게 불리한 진술을 하도록 회유했다는 의혹이다.미리 출석 통보를 받지 못했던 박 검사는 직접 의혹에 대해 소명하겠다며 이날 오후 2시쯤부터 대검 민원인실에서 대기했다. 지난 8일에는 감찰위원회에 ‘출석희망원’을 제출했다. 그는 3시간가량 대기하다가 감찰위원회 측 연락을 받고 회의에 출석했다. 박 검사는 출석 전 기자들을 만나 “연어·술 파티만 해도 바로 옆에 있었던 교도관도 알지 못했다고 하는데, 어떻게 사실일 수 있겠나”며 “있지 않았던 일이고, 법리나 실체에 맞지 않아 위원들께 호소드리고 바로잡아 달라고 말씀드릴 것”이라고 말했다.박 검사의 소명 절차까지 진행되면서 대검 감찰위원회가 내놓을 결론에 관심이 쏠린다. 감찰위원회는 수도권 검사장인 내부위원 1명을 포함해 법조인 출신 외부위원 등 8명으로 구성돼 있다. 심의에서 논의하는 징계수위는 견책·감봉·정직·면직·해임 등 5단계로 이뤄져 있다. 감찰위원회가 다수결로 결론을 내 이를 권고하면 구자현 검찰총장 직무대행은 징계 시효 만료 시점인 오는 17일까지 징계 청구 여부를 결정해야 한다. 구 대행이 징계를 청구하면 최종적으로 정성호 법무부 장관이 위원장인 법무부 검사징계위원회에서 징계 수위를 결정한다.검찰 내에서는 박 검사에 대한 중징계는 과도하다는 시각이 지배적이다. 앞선 국회 국정조사 특위 과정에서 제기된 의혹들이 명쾌하게 해소되지 않았다는 이유에서다. 한 검사는 “수사가 업인 검사를 정치적 이해관계에 따라 찍어내기 하듯 감찰을 하는 것은 직에 대한 열망을 잃게 한다”고 말했다. 다른 간부급 검사는 “중징계가 내려진다면 대장동 항소포기 사태만큼이나 부끄러운 일이 될 것”이라고 했다.박 검사에 대한 징계 여부는 여권이 제기하는 대북송금 사건 조작 수사 및 기소 의혹으로 이어지는 시발점이기도 하다. 여권이 추진 중인 ‘조작기소 특검’이 출범하면 관련 사건의 공소취소 또는 항소포기의 근거로 활용될 가능성도 있다.박재현 구자창 이서현 기자 jhyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지