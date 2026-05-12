법왜곡죄 시행 두달, 고발된 60%가 대상 아닌 애먼 사람

5805명 고발 폭주… 검찰 송치 0건

일반공무원·민간인까지 무분별 고발

우려가 현실로… 경찰 업무만 가중

연합뉴스TV 캡처

법왜곡죄가 시행된 지 12일로 두 달째에 접어든 가운데 그간 고발된 10명 중 6명은 이 범죄의 적용 대상이 아닌 것으로 나타났다. 고발 대상이 누구인지도 구분 못하는 무분별한 고발이 남발되고 있다는 뜻이다. 경찰관들은 가뜩이나 사건이 쏟아지는 상황에서 이 죄의 도입으로 업무 부담이 크게 가중됐다고 호소한다.



11일 경찰에 따르면 지난 6일까지 약 두 달간 법 왜곡 혐의로 고발된 인원은 5805명이며 이 가운데 혐의 적용 대상이 아닌 ‘비신분자’가 3464명으로 약 60%를 차지했다. 비신분자는 대부분 일반 공무원이고 민간인도 일부 포함됐다. 다른 직역의 경우 경찰 1566명(27.0%), 검사 376명(6.5%), 법관 242명(4.2%), 검찰수사관 및 특별사법경찰관(특사경) 157명(2.7%)이 법왜곡죄로 고발됐다.





지난 3월 12일 시행된 법왜곡죄는 형사사건을 담당하는 법관과 검사, 경찰 등이 타인에게 위법·부당하게 이익을 주거나 권익을 해할 목적으로 법 적용 요건을 알면서도 이를 제대로 적용하지 않는 경우 처벌하는 규정이다. 위반하면 10년 이하의 징역과 자격정지에 처해진다. 다만 ‘법령 해석의 합리적 범위 내에서 이뤄진 재량적 판단’은 처벌에서 제외된다.



적용 기준이 모호한 탓에 불필요한 고소·고발 남발 우려는 제도 시행 전부터 제기됐다. 법 왜곡의 고의를 어떻게 입증할지, 예외조항인 ‘합리적 범위 내 재량적 판단’은 무슨 기준으로 가늠할지 등은 여전히 불투명하다. 이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 “수사나 재판 결과에 불복하는 사람들의 잇단 고발로 수사가 꼬리에 꼬리를 물 수 있다”며 “수사 자원을 잡아먹는 하마”라고 비판했다.



우려는 현실화하고 있다. 서울의 한 경찰관은 “법왜곡죄 관련 고소·고발이 끊이지 않아 업무에 과부하가 걸리고 있다”고 토로했다. 법왜곡죄 적용 대상이 아닌 사람이 고발되는 경우에도 경찰은 건건이 불송치 결정을 내려야 한다.







수사 결과에 불만을 품은 한 사람이 다수의 경찰 관계자를 고발하는 경우도 많다고 한다. 경찰이 수사 과정에서 심리적으로 위축될 수밖에 없는 구조다. 이윤호 동국대 경찰행정학과 교수는 “자칫 수사·사법 서비스에서 ‘빈익빈 부익부’를 심화시킬 수도 있다”고 우려했다. 변호사 비용을 많이 지불할 수 있는 이들이 유리한 수사 결과를 얻기 위해 이를 악용할 수 있다는 뜻이다. 이 교수는 “고소·고발인에게도 일정한 책임을 지게 하는 형식의 제도적 보완이 필요하다”고 말했다.



박성주 국가수사본부장은 이날 정례 기자간담회에서 “큰 틀에서 무분별한 고발에 대해서는 조기에 정리해야 한다는 기조를 가지고 있다”고 밝혔다.



조민아 김다연 기자 minajo@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 김다연 기자 yan@kmib.co.kr 17 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 법왜곡죄가 시행된 지 12일로 두 달째에 접어든 가운데 그간 고발된 10명 중 6명은 이 범죄의 적용 대상이 아닌 것으로 나타났다. 고발 대상이 누구인지도 구분 못하는 무분별한 고발이 남발되고 있다는 뜻이다. 경찰관들은 가뜩이나 사건이 쏟아지는 상황에서 이 죄의 도입으로 업무 부담이 크게 가중됐다고 호소한다.11일 경찰에 따르면 지난 6일까지 약 두 달간 법 왜곡 혐의로 고발된 인원은 5805명이며 이 가운데 혐의 적용 대상이 아닌 ‘비신분자’가 3464명으로 약 60%를 차지했다. 비신분자는 대부분 일반 공무원이고 민간인도 일부 포함됐다. 다른 직역의 경우 경찰 1566명(27.0%), 검사 376명(6.5%), 법관 242명(4.2%), 검찰수사관 및 특별사법경찰관(특사경) 157명(2.7%)이 법왜곡죄로 고발됐다.지난 3월 12일 시행된 법왜곡죄는 형사사건을 담당하는 법관과 검사, 경찰 등이 타인에게 위법·부당하게 이익을 주거나 권익을 해할 목적으로 법 적용 요건을 알면서도 이를 제대로 적용하지 않는 경우 처벌하는 규정이다. 위반하면 10년 이하의 징역과 자격정지에 처해진다. 다만 ‘법령 해석의 합리적 범위 내에서 이뤄진 재량적 판단’은 처벌에서 제외된다.적용 기준이 모호한 탓에 불필요한 고소·고발 남발 우려는 제도 시행 전부터 제기됐다. 법 왜곡의 고의를 어떻게 입증할지, 예외조항인 ‘합리적 범위 내 재량적 판단’은 무슨 기준으로 가늠할지 등은 여전히 불투명하다. 이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 “수사나 재판 결과에 불복하는 사람들의 잇단 고발로 수사가 꼬리에 꼬리를 물 수 있다”며 “수사 자원을 잡아먹는 하마”라고 비판했다.우려는 현실화하고 있다. 서울의 한 경찰관은 “법왜곡죄 관련 고소·고발이 끊이지 않아 업무에 과부하가 걸리고 있다”고 토로했다. 법왜곡죄 적용 대상이 아닌 사람이 고발되는 경우에도 경찰은 건건이 불송치 결정을 내려야 한다.법왜곡죄 사건 가운데 혐의가 인정돼 검찰에 송치된 경우가 아직 없다는 사실도 이 죄의 필요성을 의심케 하는 대목이다. 경찰은 접수 사건 327건 중 78건에 대해 불송치 결정을 내렸고, 5건은 고위공직자범죄수사처 등 다른 기관으로 이송했다. 나머지 244건은 수사 중이다.수사 결과에 불만을 품은 한 사람이 다수의 경찰 관계자를 고발하는 경우도 많다고 한다. 경찰이 수사 과정에서 심리적으로 위축될 수밖에 없는 구조다. 이윤호 동국대 경찰행정학과 교수는 “자칫 수사·사법 서비스에서 ‘빈익빈 부익부’를 심화시킬 수도 있다”고 우려했다. 변호사 비용을 많이 지불할 수 있는 이들이 유리한 수사 결과를 얻기 위해 이를 악용할 수 있다는 뜻이다. 이 교수는 “고소·고발인에게도 일정한 책임을 지게 하는 형식의 제도적 보완이 필요하다”고 말했다.박성주 국가수사본부장은 이날 정례 기자간담회에서 “큰 틀에서 무분별한 고발에 대해서는 조기에 정리해야 한다는 기조를 가지고 있다”고 밝혔다.조민아 김다연 기자 minajo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지