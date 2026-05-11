“스스로 안 물러난다” 배수진 친 英 스타머… 당에선 퇴진 목소리
사퇴 압박에 “10년 프로젝트 정부”
의원 40여명 ‘조기 강판’ 압박 나서
텃밭 표심조차 잡지 못한 지방선거 참패에도 키어 스타머 영국 총리가 직을 유지하겠다는 의지를 드러냈다. 노동당 의원들은 당대표 도전을 시사하며 자진 사퇴를 압박하고 나섰다.
로이터는 10일(현지시간) 스타머 총리가 자신의 정부를 “10년 프로젝트”라고 표현하며 임기를 마친 후 다음 총선에서도 당을 이끌겠다는 결의를 밝혔다고 보도했다. 그는 영국 일간 가디언의 주말판 ‘옵서버’와의 전날 인터뷰에서 “이 직책을 스스로 내려놓지 않겠다”며 “이 나라를 혼란에 빠뜨리지 않겠다”고 말했다. 자진 사퇴나 조기 총선이 없다면 스타머의 임기는 2029년까지다.
스타머 총리가 이끄는 노동당은 지난 7일 치러진 지방선거에서 완패했다. 노동당 의석은 2564석에서 1068석으로 쪼그라들었다. 승리는 1452석을 추가로 확보한 강경 우파 영국개혁당에 돌아갔다. 선거 이후 노동당 내에서는 스타머 총리가 사임해야 한다는 분위기가 형성됐다. 가디언은 40여명의 노동당 의원들이 총리에게 사임 날짜를 정할 것을 요구하고 있다고 전했다.
경선을 유도하기 위해 당대표 도전을 시사한 의원도 있다. 캐서린 웨스트 하원 의원은 BBC 라디오에서 “월요일(11일)까지 대표직 도전자가 없다면 노동당 의원 총회 모든 이들에게 내 이름을 올리라고 요청하겠다”고 말했다. 그러면서 “몇 달 동안 준비해온, 이 일을 하고 싶어하는 사람들이 꽤 있을 것 같다”며 당원들의 참여를 촉구했다. 집권 여당인 노동당 하원 의원들이 당규에 따라 당대표를 바꾸면 총리 교체가 가능하다.
차기 총리 후보로는 웨스 스트리팅 보건장관과 앤절라 레이너 전 부총리 등이 거론된다. 영국 일간 텔레그래프에 따르면 스트리팅 장관은 최근 스타머 총리에게 자신이 차기 총리가 될 가능성에 대비하고 있다고 말했다. 스트리팅 장관의 측근도 가디언에 “스트리팅은 도전할 생각이 없지만 만일의 사태에 대비해 준비하고 있다”고 전했다. 레이너 전 부총리 또한 만약을 대비해 경선에 나설 가능성을 고려하는 것으로 알려졌다.
스타머 총리는 일단 당내 입지 강화를 시도 중이다. 그는 전날 고든 브라운 전 총리와 해리엇 하먼 전 노동당 부대표를 당 고문으로 임명했다고 발표했다. 브라운 전 총리는 국방·안보 투자와 유럽연합(EU)과의 관계 강화에 집중할 전망이다. 하먼 전 부대표는 여성 혐오와 여성범죄 대응을 맡게 된다. 스타머가 두 번째 임기까지 모두 마치면 그는 마거릿 대처와 토니 블레어 전 총리에 이어 지난 두 세기 동안 세 번째로 긴 임기를 수행한 총리가 된다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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