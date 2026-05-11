8거래일 만에 1000조 ↑… JP모건 “삼전닉스 보유국 만스피 간다”
코스피 1년새 77번째 사상 최고치
개미들 ‘삼전닉스’ 2.5조 밀어넣어
반도체 상승세 당분간 지속될 듯
한국 증시 시가총액이 7000조원을 돌파했다. 6000조원을 돌파한 지 단 8거래일 만이다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 급등하며 국내 증시 체급이 빠르게 커지고 있다. 국내외 증권가에서는 코스피 전망치를 1만~1만2000까지 제시하며 ‘만스피’(코스피지수 1만) 달성 기대감도 커지고 있다.
11일 코스피는 전 거래일보다 324.24포인트(4.32%) 오른 7822.24에 마감했다. 사상 최고치다. 코스피는 최근 1년간 77번 사상 최고치를 갈아 치웠다. 여기서 177.76포인트(2.27%)만 오르면 ‘팔천피’ 고지를 밟는다. 이날 코스피는 장중 7899.32에 거래되며 7900선 돌파를 넘보기도 했다. 지수가 큰 폭으로 오르면서 장 초반 코스피 프로그램 매수호가 일시 효력정지(매수 사이드카)가 발동되기도 했다.
코스피 1만 포인트 전망도 나왔다. JP모건은 지난 10일 코스피에 대해 “아시아 최선호 시장”이라며 글로벌 투자은행(IB) 중 처음으로 1만피를 제시했다. 강세장이 아니더라도 9000, 비관적으로 전망해도 하방은 6000에 머물 것으로 봤다.
JP모건은 “한국은 전 세계 시가총액 상위 20위 안의 기업인 삼성전자와 SK하이닉스를 보유하고 있다. 2개 기업 보유는 미국 다음으로 많다”고 짚었다. 단기간 급격히 올라 증시가 하락할 수 있지만 오히려 이를 비중 확대 기회로 삼아야 한다는 게 JP모건의 조언이다. 공급이 주도하는 메모리 반도체 가격 상승 흐름이 지속할 것으로 판단해서다. JP모건은 “AI 주도 수요가 공급을 계속 압도하고 있다. 재고는 빠듯하고, 고대역폭메모리(HBM) 공급은 여러 분기 단위의 가격·물량 계약으로 묶여 있어 가격 상승세는 지속될 것”이라고 말했다.
현대차증권은 올 연말 코스피가 9750까지 갈 수 있다고 전망했다. 강세장이 펼쳐진다면 1만2000까지도 갈 수 있다고 봤다. JP모건과 마찬가지로 판단의 근거는 반도체다. 현재 반도체를 향후 1년 예상이익 주가수익비율(PER) 기준으로 본다면 ‘역사적 저점 수준’이라고 평가했다. 김재승 현대차증권 연구원은 “코스피 반도체 12개월 선행 PER은 현재 5.17배로 최근 20년 평균(10배)을 밑돌고 있다”며 “PER이 6.25배까지 오를 수 있다”고 전망했다.
국내외 증권가에서 앞다퉈 긍정적인 전망이 나오며 개인은 이날 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목에서만 2조5000억원 넘는 자금을 밀어넣었다. 기관도 1조원 넘게 두 종목을 사들이면서 차익 실현에 나선 외국인의 물량을 받아냈다. 삼성전자는 이날 6.33% 오른 28만5500원, SK하이닉스는 11.51% 상승한 188만원에 각각 거래를 마치며 사상 최고가 기록을 경신했다.
이날 코스닥은 0.38포인트(0.03%) 내린 1207.34에 거래를 마쳤다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 시장의 수급을 빨아들이는 블랙홀 역할을 하고 있다는 분석이 나온다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
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