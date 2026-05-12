신파일러 포용 ‘8년째 공전’… “대출 연체시 면책 구조 뒷받침돼야”
금융사, 건전성 훼손 등에 주저
신용점수 개정 한계… 면책 필요
청와대가 연일 언급 중인 중·저신용자를 포함한 신파일러(thin filer·금융 이력 부족자)의 포용 논의는 사실 어제오늘 일이 아니다. 2018년부터 금융 당국의 공식 과제로 반복 추진돼왔다. 올해로 8년째 공전만 하고 있다. 신파일러에게 대출을 많이 내줬다가 자칫 연체가 늘어 건전성이 훼손될까 두려운 금융사가 적극적으로 나서지 않았기 때문이다. 금융사와 임직원에게 관련 불이익을 주지 않는 면책 장치를 도입하지 않으면 이번에도 제자리걸음에 그칠 수 있다는 분석이 나온다.
11일 금융권에 따르면 신파일러를 평가할 제도적 통로는 이미 열려 있다. 금융감독원이 2018년 개인 신용 평가 체계 개선을 추진하면서 상당수의 제도 정비가 뒤따랐다. 국민연금 건강보험 등 공공요금 납부 내역이 신평 체계에 반영된 것이 대표적이다. 기존 체계는 대출을 받은 뒤 얼마나 잘 갚았는지, 신용카드를 얼마나 오래 썼는지 등을 중심으로 신용도를 평가해 청년이나 주부는 불리했다.
2022년 첫발을 뗀 ‘마이데이터’ 서비스도 비금융 정보를 신평에 활용하기 위한 초석이다. 특히 금융 당국은 인터넷전문은행을 이 문제를 해결할 대표 주자로 여겼다. 카카오페이 결제 정보 등(카카오뱅크)과 KT 통신료 납부 기록 등(케이뱅크)을 바탕으로 기존 은행이 보지 못한 신파일러의 상환 능력을 평가해 이들을 제1 금융권으로 끌어올 것이라는 기대였다.
결과적으로 카뱅과 케뱅은 절반의 성공에 그쳤다. 2023년 11월 말 카뱅은 중·저신용자 대출 비중을 30.1%, 케뱅은 28.1%까지 끌어올려 금융위가 정한 목표치(30%)를 넘기거나 근접했지만 이 성과로 신파일러 포용 문제가 해결됐다고 보기는 어렵다. 카뱅·케뱅이 제2 금융권을 이용했거나 연체 이력이 있어 신용 점수가 낮지만 원리금 상환에는 큰 문제가 없는 고객을 골라 받았기 때문이다. 금융권 관계자는 “카뱅·케뱅에 ‘신파일러에게 대출을 많이 내주라’면서도 ‘연체율을 낮추고 자본 건전성을 높이라’는 모순적인 요구를 한 금융 당국도 문제”라고 말했다.
금융위는 이달 중 포용금융추진단을 설립해 기존 금융 질서를 재정립하는 수준으로 신평 체계를 뜯어고치겠다는 각오다. 전문가는 단순히 신용 점수 산식을 고치는 데 그쳐서는 안 된다고 강조한다. 핵심은 면책이다. 금융사 입장에서는 신파일러 대출을 늘렸다 연체가 발생하면 건전성 저하와 충당금 적립 부담을 떠안아야 한다. 이는 금융사의 당기순이익 감소와 주주 환원 여력 훼손으로 이어져 주가를 끌어내릴 수 있다. 건전성에 큰 문제가 발생할 경우 금융감독원의 감독이나 검사도 받아야 한다.
양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “현재 신평 체계의 초점은 돈을 못 갚을 것 같은 사람을 걸러내는 데 맞춰져 있다. 이게 바뀌지 않는다면 신파일러 포용은 이번에도 어려울 것”이라고 말했다. 한재준 인하대 파이낸스경영학과 교수는 “면책 조항이 생기더라도 신파일러 대출이 너무 많이 나가는 일이 발생할 가능성은 크지 않다고 본다”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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