靑 “민간선박 피격 용납 안돼… 공격 주체 특정한 뒤 대응”

“타국 사례 참고해 유사한 조치

단독행동 아닌 정박 중에 피격”

전쟁 복잡성에 소극 대응 가능성

MFC보다 외교적 항의 그칠듯

위성락 국가안보실장이 11일 청와대에서 열린 HMM 소속 나무호 피격 관련 기자간담회에서 발언하고 있다. 위 실장은 “민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다”면서 “강력히 규탄한다”고 밝혔다. 김지훈 기자

청와대는 호르무즈 해협에서 HMM 나무호가 피격된 것으로 확인된 데 대해 “민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다”며 “강력히 규탄한다”고 밝혔다. 정부는 다만 피격 주체 등을 명확히 파악한 뒤 대응에 나설 예정이라며 신중 입장을 유지했다. 전쟁을 둘러싼 복잡한 전략 환경 탓에 외교적 항의 등 소극적 수위의 대응에 그칠 가능성도 제기된다.



위성락 국가안보실장은 11일 청와대 기자간담회에서 규탄 입장을 밝힌 뒤 “추가 조사를 통해 공격 주체, 정확한 기종, 물리적 크기 등을 식별해 나가고자 한다. 그에 따라 필요한 대응 조치를 고려할 것”이라고 말했다.



정부합동조사단 조사 결과 나무호는 도널드 트럼프 미국 대통령 언급과는 달리 단독 행동을 하다 피격된 것은 아닌 것으로 확인됐다. 정부 고위 당국자는 “(피격 당시) 나무호는 정박 중이었다. 움직이지 않았다”며 “원래 위치로부터 조금 더 (호르무즈) 해협에서 떨어진 쪽으로 옮겨와 지난달 30일부터 계속 정지 상태에 있었기에 어떤 규칙을 어겼다고 볼 수 없다”고 강조했다. 이어 “현재 HMM 소속 배를 포함해 일군의 배들이 (피격 위치에서) 좀 더 아랍에미리트(UAE) 해안 쪽으로 이동한 것으로 추정된다”며 “(한국 선박이) 지금보다 좀 더 안전한 곳으로 이동하는 것은 필요할 것 같다”고 말했다.



정부는 공격 주체와 공격 의도성을 파악하면 유사 피해를 본 타국 사례를 참고해 대응 조치에 나설 방침이다. 군사행동이나 미국 주도의 해양자유구상(MFC) 참여 등 높은 수위의 대응보다는 우선 주재국 대사 초치, 항의 서한 전달, 규탄 성명 발표 등 외교적 대응이 선행될 가능성이 크다.



이 당국자는 “상식적으로 (유사 피해를 입은) 다른 나라가 하는 것과 크게 다르지 않은 대처를 할 것”이라고 말했다. 그러면서 “해협 안전과 자유 통항을 위한 국제적인 노력을 협의·검토하고 필요한 협력을 하려는 입장이나 이 건으로 (MFC 등) 어떤 레짐에 ‘근접한다, 안 한다’ 판단하기엔 이르다”고 단언했다. 다른 청와대 관계자도 “(MFC 참여는) 군사적 연루 가능성이 있어 신중해야 한다”고 말했다.







이 당국자는 청와대가 지난 6일 나무호에 외부 공격이 있었는지 확실치 않다고 밝힌 데 대해선 “당시엔 (선박에) 파공이 있는 것을 확인할 수 없었다. 침수가 없고 배가 기울어지지 않았다는 보고가 있었다”며 “판단을 유보하고 정밀조사한 뒤 판단하는 게 맞겠다고 생각했다”고 해명했다.



이동환 최예슬 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 청와대는 호르무즈 해협에서 HMM 나무호가 피격된 것으로 확인된 데 대해 “민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다”며 “강력히 규탄한다”고 밝혔다. 정부는 다만 피격 주체 등을 명확히 파악한 뒤 대응에 나설 예정이라며 신중 입장을 유지했다. 전쟁을 둘러싼 복잡한 전략 환경 탓에 외교적 항의 등 소극적 수위의 대응에 그칠 가능성도 제기된다.위성락 국가안보실장은 11일 청와대 기자간담회에서 규탄 입장을 밝힌 뒤 “추가 조사를 통해 공격 주체, 정확한 기종, 물리적 크기 등을 식별해 나가고자 한다. 그에 따라 필요한 대응 조치를 고려할 것”이라고 말했다.정부합동조사단 조사 결과 나무호는 도널드 트럼프 미국 대통령 언급과는 달리 단독 행동을 하다 피격된 것은 아닌 것으로 확인됐다. 정부 고위 당국자는 “(피격 당시) 나무호는 정박 중이었다. 움직이지 않았다”며 “원래 위치로부터 조금 더 (호르무즈) 해협에서 떨어진 쪽으로 옮겨와 지난달 30일부터 계속 정지 상태에 있었기에 어떤 규칙을 어겼다고 볼 수 없다”고 강조했다. 이어 “현재 HMM 소속 배를 포함해 일군의 배들이 (피격 위치에서) 좀 더 아랍에미리트(UAE) 해안 쪽으로 이동한 것으로 추정된다”며 “(한국 선박이) 지금보다 좀 더 안전한 곳으로 이동하는 것은 필요할 것 같다”고 말했다.정부는 공격 주체와 공격 의도성을 파악하면 유사 피해를 본 타국 사례를 참고해 대응 조치에 나설 방침이다. 군사행동이나 미국 주도의 해양자유구상(MFC) 참여 등 높은 수위의 대응보다는 우선 주재국 대사 초치, 항의 서한 전달, 규탄 성명 발표 등 외교적 대응이 선행될 가능성이 크다.이 당국자는 “상식적으로 (유사 피해를 입은) 다른 나라가 하는 것과 크게 다르지 않은 대처를 할 것”이라고 말했다. 그러면서 “해협 안전과 자유 통항을 위한 국제적인 노력을 협의·검토하고 필요한 협력을 하려는 입장이나 이 건으로 (MFC 등) 어떤 레짐에 ‘근접한다, 안 한다’ 판단하기엔 이르다”고 단언했다. 다른 청와대 관계자도 “(MFC 참여는) 군사적 연루 가능성이 있어 신중해야 한다”고 말했다.UAE는 국영 해운회사 선박이 지난 4일 호르무즈 해협에서 드론 2대의 공격을 받자 외교부 성명을 내고 이를 강력 규탄했다. 태국 외교부는 지난 3월 자국 벌크선이 피격당해 선원들이 실종·사망하자 주태국 이란대사를 초치했다. 반면 프랑스는 지난 6일 자국 해운사가 운영하는 선박이 피격당했음에도 몰타 선적이라는 이유로 대응을 자제했다. 다만 프랑스는 이후 자국의 핵추진항공모함 ‘샤를드골호’를 중동에 보냈다. 프랑스 측은 “미·이란 간 평화 협정이 체결되고 호르무즈 해협을 개방하기로 합의하면 이 모함이 안전한 항해를 보장하는 역할을 할 것”이라고 설명했다. 지난달 국제해사기구(IMO) 통계에 따르면 이란 전쟁 발발 이후 페르시아만과 호르무즈 해협 주변에서 발생한 선박 공격 사건은 29건이었다.이 당국자는 청와대가 지난 6일 나무호에 외부 공격이 있었는지 확실치 않다고 밝힌 데 대해선 “당시엔 (선박에) 파공이 있는 것을 확인할 수 없었다. 침수가 없고 배가 기울어지지 않았다는 보고가 있었다”며 “판단을 유보하고 정밀조사한 뒤 판단하는 게 맞겠다고 생각했다”고 해명했다.이동환 최예슬 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지