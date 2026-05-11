‘해군 선상파티 의혹’ 김건희 무혐의
증거 불충분… 김용현·김성훈 송치
윤석열 전 대통령 부부가 해군 함정에서 ‘선상 파티’를 벌여 군 자산을 사적으로 유용했다는 의혹과 관련해 경찰이 김건희 여사에게 무혐의 처분을 내렸다. 다만 파티 준비를 주도한 것으로 지목된 김용현 전 국방부 장관과 김성훈 전 경호처 차장은 각각 대통령경호법상 직권남용교사 혐의와 직권남용 혐의가 적용돼 검찰에 불구속 송치됐다.
3대 특검의 잔여 사건을 수사하는 경찰 특별수사본부는 대통령경호법상 직권남용교사 혐의를 받는 김 여사를 증거 불충분으로 불송치했다고 11일 밝혔다.
윤 전 대통령 부부는 2023년 8월 경남 거제 저도에서 해군 지휘정인 귀빈정을 동원해 파티를 열고 다금바리 공수와 불꽃놀이 준비 등을 요구했다는 의혹을 받았다. 경찰은 경호처, 해군, 귀빈정 관계자 등 21명을 조사했지만 김 여사가 이를 직접 요구했는지는 확인하지 못했다.
김 전 차장(당시 경호처 기획관리실장)은 직원들에게 다금바리 등 공수, 노래방 기계 설치 등 지시를 내린 것으로 조사됐다. 야간 항해 중인 귀빈정 정장에게 불꽃놀이를 더 가깝게 볼 수 있도록 입항을 저지하고, 급속 항로 변경 등 무리한 운항을 지시한 혐의도 있다. 당시 경호처장이던 김 전 장관은 김 전 차장을 통해 선상 파티를 위한 과도한 지시를 내린 혐의를 받는다.
임송수 조민아 기자 songsta@kmib.co.kr
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