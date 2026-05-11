불타는 중동, 요동치는 경제… 트럼프·시진핑 14일 베이징 담판

트럼프, 13~15일 8년 반 만 방중

이틀간 최소 6차례 릴레이 담판

최대 뇌관으로 떠오른 이란 전쟁

시진핑 중국 국가주석이 2017년 11월 베이징을 찾은 도널드 트럼프 미국 대통령과 자금성을 둘러보며 대화를 나누고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 오전 베이징에서 정상회담을 한다. 백악관은 두 정상이 무역과 안보, 에너지 등 양국의 핵심 현안뿐 아니라 이란 문제 등도 논의할 예정이라고 밝혔다.



애나 켈리 백악관 부대변인은 10일(현지시간) 전화 브리핑을 통해 트럼프 대통령의 방중과 미·중 정상회담 일정을 설명했다. 트럼프 대통령은 중국시간 13일 오후 베이징에 도착해 이튿날인 14일 환영 행사에 이어 시 주석과 양자 회담을 한다. 두 정상은 같은 날 베이징 천단공원을 둘러본 뒤 국빈 만찬에 참석한다. 15일에도 양자 티타임과 업무 오찬이 예정돼 있어 이틀간 최소 6개 행사에서 대면하게 된다. 트럼프 대통령은 올해 안에 시 주석과 부인 펑리위안 여사를 워싱턴DC로 초청해 답방 행사를 하기를 기대한다고 켈리 부대변인은 전했다.



중국 외교부도 11일 트럼프 대통령이 13일부터 15일까지 중국을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다. 구체적 일정은 공개하지 않고 이번 방중이 시 주석의 초청으로 이뤄진다고만 소개했다.



트럼프 대통령의 방중은 집권 1기 첫해인 2017년 11월 이후 약 8년6개월 만이다. 켈리 부대변인은 “이번 방문에서 트럼프 대통령은 지난 1년간처럼 미국의 경제적 독립을 회복하기 위해 중국과의 관계를 재조정하고 상호주의와 공정함을 최우선으로 삼을 것”이라고 설명했다. 이번 회담 의제로는 미·중 무역위원회와 투자위원회 추진, 항공우주·농업·에너지 분야의 양국 간 협정 등이 포함된다고 전했다.



이날 브리핑에 참석한 미 고위 관계자는 정상회담에서 중국의 이란·러시아 지원에 대한 논의도 이뤄질 것으로 봤다.



트럼프 대통령의 방중을 앞둔 11일 중국 베이징 서우두 국제공항에 착륙하는 미군 수송기를 시민들이 카메라로 촬영하는 모습. 로이터연합뉴스

그는 “대통령은 시 주석과 함께 이란·러시아 문제를 여러 차례 논의했다. 이 논의는 계속될 것으로 예상한다”며 “지난 며칠간 미국의 제재와 같은 조치들이 나왔다. 분명히 이번 대화의 일부가 될 것”이라고 전망했다.



정상회담의 최대 변수로는 이란 전쟁이 꼽힌다. 트럼프 대통령은 중국에 이란 지원 중단 및 종전 합의 중재를 압박할 것으로 예상되지만, 시 주석은 조속한 종전과 함께 이란 정권 유지를 희망한다는 점에서 이해관계가 엇갈린다.



애런 데이비드 밀러 카네기국제평화재단 선임분석가는 “트럼프 대통령에게 현 상황은 결코 이상적이지 않다”며 “이란 전쟁으로 협상력을 잃어 시 주석이 협상에서 우위를 갖게 됐다”고 월스트리트저널(WSJ)에 말했다.



양국의 이해관계가 충돌하는 사안이 많기 때문에 이번 정상회담에서 굵직한 합의가 가능할지에 대한 기대감은 크지 않다. 블룸버그통신은 “미·중 정상회담에 대한 기대감은 매우 낮다”면서 중대한 합의나 양자 협정은 도출되지 않을 것으로 전망했다.



이 밖에 두 정상이 지난해 10월 부산에서 만나 합의한 희토류 문제와 핵 군축, 사이버 공격, 인공지능(AI) 등도 정상회담 테이블에 오를 가능성이 있다고 백악관은 전했다.



중국 상무부와 스콧 베선트 미 재무장관에 따르면 베선트 장관과 허리펑 중국 국무원 부총리는 13일 한국에서 만나 경제·무역 협상을 진행한다.



상무부는 이번 만남에 대해 “상호 관심사인 경제무역 문제에 관한 협상을 진행할 것”이라고만 밝혔으나 베선트 장관은 베이징 정상회담의 사전 협상임을 분명히 했다.



베이징=송세영 특파원, 워싱턴=임성수 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 14일 오전 베이징에서 정상회담을 한다. 백악관은 두 정상이 무역과 안보, 에너지 등 양국의 핵심 현안뿐 아니라 이란 문제 등도 논의할 예정이라고 밝혔다.애나 켈리 백악관 부대변인은 10일(현지시간) 전화 브리핑을 통해 트럼프 대통령의 방중과 미·중 정상회담 일정을 설명했다. 트럼프 대통령은 중국시간 13일 오후 베이징에 도착해 이튿날인 14일 환영 행사에 이어 시 주석과 양자 회담을 한다. 두 정상은 같은 날 베이징 천단공원을 둘러본 뒤 국빈 만찬에 참석한다. 15일에도 양자 티타임과 업무 오찬이 예정돼 있어 이틀간 최소 6개 행사에서 대면하게 된다. 트럼프 대통령은 올해 안에 시 주석과 부인 펑리위안 여사를 워싱턴DC로 초청해 답방 행사를 하기를 기대한다고 켈리 부대변인은 전했다.중국 외교부도 11일 트럼프 대통령이 13일부터 15일까지 중국을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다. 구체적 일정은 공개하지 않고 이번 방중이 시 주석의 초청으로 이뤄진다고만 소개했다.트럼프 대통령의 방중은 집권 1기 첫해인 2017년 11월 이후 약 8년6개월 만이다. 켈리 부대변인은 “이번 방문에서 트럼프 대통령은 지난 1년간처럼 미국의 경제적 독립을 회복하기 위해 중국과의 관계를 재조정하고 상호주의와 공정함을 최우선으로 삼을 것”이라고 설명했다. 이번 회담 의제로는 미·중 무역위원회와 투자위원회 추진, 항공우주·농업·에너지 분야의 양국 간 협정 등이 포함된다고 전했다.이날 브리핑에 참석한 미 고위 관계자는 정상회담에서 중국의 이란·러시아 지원에 대한 논의도 이뤄질 것으로 봤다.그는 “대통령은 시 주석과 함께 이란·러시아 문제를 여러 차례 논의했다. 이 논의는 계속될 것으로 예상한다”며 “지난 며칠간 미국의 제재와 같은 조치들이 나왔다. 분명히 이번 대화의 일부가 될 것”이라고 전망했다.정상회담의 최대 변수로는 이란 전쟁이 꼽힌다. 트럼프 대통령은 중국에 이란 지원 중단 및 종전 합의 중재를 압박할 것으로 예상되지만, 시 주석은 조속한 종전과 함께 이란 정권 유지를 희망한다는 점에서 이해관계가 엇갈린다.애런 데이비드 밀러 카네기국제평화재단 선임분석가는 “트럼프 대통령에게 현 상황은 결코 이상적이지 않다”며 “이란 전쟁으로 협상력을 잃어 시 주석이 협상에서 우위를 갖게 됐다”고 월스트리트저널(WSJ)에 말했다.양국의 이해관계가 충돌하는 사안이 많기 때문에 이번 정상회담에서 굵직한 합의가 가능할지에 대한 기대감은 크지 않다. 블룸버그통신은 “미·중 정상회담에 대한 기대감은 매우 낮다”면서 중대한 합의나 양자 협정은 도출되지 않을 것으로 전망했다.이 밖에 두 정상이 지난해 10월 부산에서 만나 합의한 희토류 문제와 핵 군축, 사이버 공격, 인공지능(AI) 등도 정상회담 테이블에 오를 가능성이 있다고 백악관은 전했다.중국 상무부와 스콧 베선트 미 재무장관에 따르면 베선트 장관과 허리펑 중국 국무원 부총리는 13일 한국에서 만나 경제·무역 협상을 진행한다.상무부는 이번 만남에 대해 “상호 관심사인 경제무역 문제에 관한 협상을 진행할 것”이라고만 밝혔으나 베선트 장관은 베이징 정상회담의 사전 협상임을 분명히 했다.베이징=송세영 특파원, 워싱턴=임성수 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지