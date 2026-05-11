“계엄 이후 국힘에 실망” 늘었지만 “與 부동산 폭주” 우려 여전

서울 강남4구 민심 들어보니

“매매 유도 안 돼” “보유세 많아”

주민들 최대 관심은 부동산 문제

“절윤 못 해” 야당 비판 목소리도



여야의 6·3 지방선거 승패를 가를 최대 격전지 서울 안에서도 격전지가 있다. 외부 영입인사가 아닌 첫 더불어민주당 서울시장 당선을 노리는 정원오 후보는 평균 이상 득점을 해야 하고, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 반드시 수성해야 당선권에 들 수 있는 강남이다. 본래 보수세가 강하지만 정 후보는 성동구에서의 성공적인 커리어와 높은 당청 지지율을 등에 업고 분전 중이다. 오 후보는 민주당정부 부동산 정책에 ‘학을 뗀’ 보수 진영의 결집을 호소해 전세 역전을 노리고 있다.



국민일보가 지난 10일 강남4구(송파·강동·강남·서초구) 일대를 돌아본 결과 주민에게 가장 중요한 이슈는 부동산 문제였다. 그러나 국민의힘이 12·3 비상계엄과 이후 수습 과정에서 보여준 모습에 대한 실망감도 적지 않게 찾을 수 있었다.



강동구청 앞 벤치에서 만난 이모(63)씨는 “요즘 뉴스를 잘 못 봐서 그런데 이번 시장은 누가 되는 거냐”고 되물었다. ‘지금으로선 정 후보가 약간 우세하다’는 말에 이씨는 “아유, 어떡해. 큰일 났네”라며 발을 동동 굴렀다. 이어 “부동산 정책이 먹힐 것 같지 않다. 다들 나이 되면 매물을 좀 가지고 있는데, 그걸 매매를 유도해 가격을 낮추게 한다는 게 설득이 안 된다”며 “지금 주위 친구들도 내놓는 대신 버티기에 들어갔다. 봐봐. 또 집값이 오르잖아”라고 말했다.



송파구에서 월세로 거주하는 박주현(38)씨는 “지금 선거에 등판한 후보 면면보다는 문재인·박원순한테 크게 덴 기억이 더 크게 작용한다”고 말했다. 이어 “문재인정부 당시 공급을 다 제한하니까 서울 모든 집값이 11억원으로 맞춰진 걸로 기억하는데, 지금은 거의 다 18억원에 맞춰지고 있다”며 “키높이가 순간순간 올라가는 게 너무 체감된다. 보유세가 너무 많이 나오다 보니 그런 부분에서 안 믿게 됐다”고 덧붙였다. 강남구 삼성동에 전세로 사는 30대 직장인 정모씨는 “과거를 살펴봐도 여당이 정권을 잡을 때 집값이 오르는 경향이 있지 않았냐”며 “안 그래도 민주당 출신이 대통령인 마당에 시장까지 가져가 버리면 집값이 치솟지 않을까 우려되는 게 사실”이라고 전했다.



거대 담론이나 이념보다는 실용을 기준으로 표심을 드러내는 경우도 많았다. 송파구 잠실새내역 인근에 사는 김모(26)씨는 “한강버스는 성공하든 실패하든 저와는 동떨어진 일이지만 부동산 정책과 세금은 제게 직접적인 타격을 준다. 투표의 유일한 기준이 될 수밖에 없다”고 잘라 말했다. 강남구 전세 신혼집에 거주하는 30대 정모씨도 “아파트 매매를 알아보는 입장에선 정 후보가 얘기한 빌라 공급 정책은 좋고 나쁘고를 떠나 저희에게 해당 사항이 없는 이야기”라며 “오 후보의 신통기획(신속통합기획) 쪽에 더 선호가 간다”고 말했다. 그러면서 “한강버스 위험하다고도 하지만 부동산 오르는 게 더 공포스럽다”고 덧붙였다.







천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 여야의 6·3 지방선거 승패를 가를 최대 격전지 서울 안에서도 격전지가 있다. 외부 영입인사가 아닌 첫 더불어민주당 서울시장 당선을 노리는 정원오 후보는 평균 이상 득점을 해야 하고, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 반드시 수성해야 당선권에 들 수 있는 강남이다. 본래 보수세가 강하지만 정 후보는 성동구에서의 성공적인 커리어와 높은 당청 지지율을 등에 업고 분전 중이다. 오 후보는 민주당정부 부동산 정책에 ‘학을 뗀’ 보수 진영의 결집을 호소해 전세 역전을 노리고 있다.국민일보가 지난 10일 강남4구(송파·강동·강남·서초구) 일대를 돌아본 결과 주민에게 가장 중요한 이슈는 부동산 문제였다. 그러나 국민의힘이 12·3 비상계엄과 이후 수습 과정에서 보여준 모습에 대한 실망감도 적지 않게 찾을 수 있었다.강동구청 앞 벤치에서 만난 이모(63)씨는 “요즘 뉴스를 잘 못 봐서 그런데 이번 시장은 누가 되는 거냐”고 되물었다. ‘지금으로선 정 후보가 약간 우세하다’는 말에 이씨는 “아유, 어떡해. 큰일 났네”라며 발을 동동 굴렀다. 이어 “부동산 정책이 먹힐 것 같지 않다. 다들 나이 되면 매물을 좀 가지고 있는데, 그걸 매매를 유도해 가격을 낮추게 한다는 게 설득이 안 된다”며 “지금 주위 친구들도 내놓는 대신 버티기에 들어갔다. 봐봐. 또 집값이 오르잖아”라고 말했다.송파구에서 월세로 거주하는 박주현(38)씨는 “지금 선거에 등판한 후보 면면보다는 문재인·박원순한테 크게 덴 기억이 더 크게 작용한다”고 말했다. 이어 “문재인정부 당시 공급을 다 제한하니까 서울 모든 집값이 11억원으로 맞춰진 걸로 기억하는데, 지금은 거의 다 18억원에 맞춰지고 있다”며 “키높이가 순간순간 올라가는 게 너무 체감된다. 보유세가 너무 많이 나오다 보니 그런 부분에서 안 믿게 됐다”고 덧붙였다. 강남구 삼성동에 전세로 사는 30대 직장인 정모씨는 “과거를 살펴봐도 여당이 정권을 잡을 때 집값이 오르는 경향이 있지 않았냐”며 “안 그래도 민주당 출신이 대통령인 마당에 시장까지 가져가 버리면 집값이 치솟지 않을까 우려되는 게 사실”이라고 전했다.거대 담론이나 이념보다는 실용을 기준으로 표심을 드러내는 경우도 많았다. 송파구 잠실새내역 인근에 사는 김모(26)씨는 “한강버스는 성공하든 실패하든 저와는 동떨어진 일이지만 부동산 정책과 세금은 제게 직접적인 타격을 준다. 투표의 유일한 기준이 될 수밖에 없다”고 잘라 말했다. 강남구 전세 신혼집에 거주하는 30대 정모씨도 “아파트 매매를 알아보는 입장에선 정 후보가 얘기한 빌라 공급 정책은 좋고 나쁘고를 떠나 저희에게 해당 사항이 없는 이야기”라며 “오 후보의 신통기획(신속통합기획) 쪽에 더 선호가 간다”고 말했다. 그러면서 “한강버스 위험하다고도 하지만 부동산 오르는 게 더 공포스럽다”고 덧붙였다.그러나 계엄 사태 이후 국민의힘이 보인 일련의 행보에 대한 실망한 목소리도 새어 나왔다. 송파1동에 자가 아파트를 보유한 장가윤(79)씨는 “계엄 때 야당에 완전히 정이 떨어졌다”며 “오세훈은 긍정적으로 보지만 국민의힘을 보면 그 나물에 그 밥이지 않을까 싶다”고 전했다. 서초구에 사는 50대 김모씨도 “딱히 지지하는 정당이 없었는데 내란 이후 국힘은 아예 안 찍으려고 마음먹었다”며 “이재명정부의 부동산 정책도 지지한다. 살지도 않으면서 몇 년 동안 보유만 하고 세금 안 낸다는 건 말이 안 되는 것”이라고 강조했다. 서초구에 사는 취업준비생 이모(24)씨는 “장동혁 대표의 행보나 친윤 인사 공천이 계속되는 걸 보면 국민의힘은 아직 절윤을 못하고 있다”며 “오 후보도 초록색 넥타이를 매고 돌아다니는 걸 보면 저 당이 어디로 가는 건지 모르겠다”고 했다.천양우 기자 yahoo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지