“70년대 석유 파동 때와 비슷”… 올해 물가상승률 3%대 전망

“운송불안이 1.0%~1.6%p 높여”

석유최고가격제는 높게 평가

중동전 여파로 세계 해상 운임이 다시 오르며 냉동·냉장 운송 비중이 큰 소고기의 수입 단가가 상승세다. 한국농촌경제연구원에 따르면 3월 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 1683으로 전년 같은 달보다 36.3% 급등했다. 4월 소고기 수입 단가는 ㎏당 8.79달러로 6.6% 상승했다. 11일 서울의 한 대형마트에 미국산 소고기가 진열돼 있다. 연합뉴스

국제유가 고공행진으로 올해 소비자물가 상승률이 1.0~1.6% 포인트 높아질 수 있다는 국책연구기관의 분석이 제기됐다. 연간 물가상승률이 3%를 웃돌 가능성이 높아졌다.



11일 한국개발연구원(KDI)의 ‘최근 국제유가 상승이 소비자물가에 미치는 영향’에 따르면 KDI는 현재 상황을 1970년대 석유 파동 시기와 비슷하다고 진단했다. 당시처럼 호르무즈해협이 봉쇄되면서 에너지 ‘운송 불확실성’이 커진 점에 주목했다.



보고서는 국제 유가 변동에 따라 달라지는 물가 상승률을 세 가지 시나리오로 제시했다. 한국 경제에 가장 유리한 시나리오는 두바이유 가격이 2분기부터 비교적 바르게 안정세를 찾는 경우다. KDI는 국제유가가 ‘2분기 배럴당 95달러→3분기 85달러→4분기 80달러’ 흐름으로 이어질 때 물가상승률이 1.0% 포인트 오를 것으로 전망했다. 유가가 내려가도 물가는 오른다는 전망이다.





최악의 경우는 2~4분기 두바이유 가격이 배럴 당 105달러를 유지하는 시나리오다. 이 경우 물가상승률은 1.6% 포인트 오른다고 내다봤다. 기준으로 삼은 시나리오는 ‘2분기 배럴당 100달러→3분기 90달러→4분기 87달러’로 완만하게 하락하는 경우다. 이때는 1.2% 포인트 상승이 전망치다. 한국은행과 KDI는 올해 연간 물가상승률을 각각 2.1%, 2.0%로 전망했다. 유가 변동 폭이 크든 작든 물가상승률은 3.0%를 넘게 된다.



보고서는 다만 석유 최고가격제 등의 효과로 상승률이 제한된 점은 높게 평가했다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “중동 전쟁 상황을 보고 (최고가격제 유지 여부를) 판단하겠다”고 밝혔다.







GoodNews paper ⓒ 국제유가 고공행진으로 올해 소비자물가 상승률이 1.0~1.6% 포인트 높아질 수 있다는 국책연구기관의 분석이 제기됐다. 연간 물가상승률이 3%를 웃돌 가능성이 높아졌다.11일 한국개발연구원(KDI)의 ‘최근 국제유가 상승이 소비자물가에 미치는 영향’에 따르면 KDI는 현재 상황을 1970년대 석유 파동 시기와 비슷하다고 진단했다. 당시처럼 호르무즈해협이 봉쇄되면서 에너지 ‘운송 불확실성’이 커진 점에 주목했다.보고서는 국제 유가 변동에 따라 달라지는 물가 상승률을 세 가지 시나리오로 제시했다. 한국 경제에 가장 유리한 시나리오는 두바이유 가격이 2분기부터 비교적 바르게 안정세를 찾는 경우다. KDI는 국제유가가 ‘2분기 배럴당 95달러→3분기 85달러→4분기 80달러’ 흐름으로 이어질 때 물가상승률이 1.0% 포인트 오를 것으로 전망했다. 유가가 내려가도 물가는 오른다는 전망이다.최악의 경우는 2~4분기 두바이유 가격이 배럴 당 105달러를 유지하는 시나리오다. 이 경우 물가상승률은 1.6% 포인트 오른다고 내다봤다. 기준으로 삼은 시나리오는 ‘2분기 배럴당 100달러→3분기 90달러→4분기 87달러’로 완만하게 하락하는 경우다. 이때는 1.2% 포인트 상승이 전망치다. 한국은행과 KDI는 올해 연간 물가상승률을 각각 2.1%, 2.0%로 전망했다. 유가 변동 폭이 크든 작든 물가상승률은 3.0%를 넘게 된다.보고서는 다만 석유 최고가격제 등의 효과로 상승률이 제한된 점은 높게 평가했다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “중동 전쟁 상황을 보고 (최고가격제 유지 여부를) 판단하겠다”고 밝혔다.세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지