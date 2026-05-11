공수처, ‘룸살롱 접대 의혹’ 지귀연 판사 소환조사

지난 7일 고발장 접수 1년 만에

술자리 결제 금액이 핵심 쟁점

지귀연 서울북부지법 부장판사. 사진공동취재단

고위공직자범죄수사처(공수처)가 이른바 ‘룸살롱 접대 의혹’을 받는 지귀연 서울북부지법 부장판사를 피의자 신분으로 불러 조사한 것으로 확인됐다. 윤석열 전 대통령에 대한 내란우두머리 혐의 1심 재판이 진행 중이던 지난해 5월 고발장이 접수된 지 1년 만이다.



11일 법조계에 따르면 공수처는 지난 7일 지 부장판사를 뇌물수수와 청탁금지법 위반 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사했다. 지 부장판사는 2023년 8월 서울 강남의 한 유흥주점에서 후배 변호사 등 지인으로부터 접대를 받았다는 의혹을 받는다. 더불어민주당은 지난해 5월 해당 의혹을 제기하며 주점으로 추정되는 장소에서 그가 동석자 2명과 함께 앉아 있는 사진을 공개했다. 이후 시민단체는 지 부장판사를 청탁금지법 위반 등 혐의로 고발했다.



공수처는 사건을 수사3부(부장검사 이대환)에 배당하고 수사를 이어왔다. 지난해 11월에는 지 부장판사의 택시 앱 이용 기록에 대한 압수수색영장을 발부받아 집행하기도 했다. 공수처는 당시 술자리 동석자들에 대한 조사도 한 차례 이상 진행한 것으로 전해졌다. 이에 앞서 대법원 윤리감사관실은 지난해 9월 자체 조사를 하고 “현재까지 확인된 사실관계만으로는 직무 관련성을 인정하기 어렵다”고 밝혔다.



당시 술자리에서 결제된 금액이 얼마였는지가 공수처 수사의 핵심 쟁점으로 꼽힌다. 최진수 대법원 윤리감사관은 지난해 10월 국회 법제사법위원회 국정감사에 출석해 술자리의 결제 금액이 170만원이었다고 밝혔다. 청탁금지법은 공직자가 직무와 관련 없이 1회 100만원 넘는 금품을 받을 경우 형사처벌 대상으로 한다. 최 감사관의 발언은 ‘1인당 100만원 이하’에 해당한다는 취지였다. 그러나 공수처는 결제 금액이 170만원을 초과했을 가능성이 있다고 보고 수사를 진행 중이다.



지 부장판사는 서울중앙지법에서 윤 전 대통령 내란우두머리 혐의 1심 재판을 맡아 무기징역을 선고했다. 이후 지난해 2월 서울북부지법으로 자리를 옮겼다.







GoodNews paper ⓒ 고위공직자범죄수사처(공수처)가 이른바 ‘룸살롱 접대 의혹’을 받는 지귀연 서울북부지법 부장판사를 피의자 신분으로 불러 조사한 것으로 확인됐다. 윤석열 전 대통령에 대한 내란우두머리 혐의 1심 재판이 진행 중이던 지난해 5월 고발장이 접수된 지 1년 만이다.11일 법조계에 따르면 공수처는 지난 7일 지 부장판사를 뇌물수수와 청탁금지법 위반 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사했다. 지 부장판사는 2023년 8월 서울 강남의 한 유흥주점에서 후배 변호사 등 지인으로부터 접대를 받았다는 의혹을 받는다. 더불어민주당은 지난해 5월 해당 의혹을 제기하며 주점으로 추정되는 장소에서 그가 동석자 2명과 함께 앉아 있는 사진을 공개했다. 이후 시민단체는 지 부장판사를 청탁금지법 위반 등 혐의로 고발했다.공수처는 사건을 수사3부(부장검사 이대환)에 배당하고 수사를 이어왔다. 지난해 11월에는 지 부장판사의 택시 앱 이용 기록에 대한 압수수색영장을 발부받아 집행하기도 했다. 공수처는 당시 술자리 동석자들에 대한 조사도 한 차례 이상 진행한 것으로 전해졌다. 이에 앞서 대법원 윤리감사관실은 지난해 9월 자체 조사를 하고 “현재까지 확인된 사실관계만으로는 직무 관련성을 인정하기 어렵다”고 밝혔다.당시 술자리에서 결제된 금액이 얼마였는지가 공수처 수사의 핵심 쟁점으로 꼽힌다. 최진수 대법원 윤리감사관은 지난해 10월 국회 법제사법위원회 국정감사에 출석해 술자리의 결제 금액이 170만원이었다고 밝혔다. 청탁금지법은 공직자가 직무와 관련 없이 1회 100만원 넘는 금품을 받을 경우 형사처벌 대상으로 한다. 최 감사관의 발언은 ‘1인당 100만원 이하’에 해당한다는 취지였다. 그러나 공수처는 결제 금액이 170만원을 초과했을 가능성이 있다고 보고 수사를 진행 중이다.지 부장판사는 서울중앙지법에서 윤 전 대통령 내란우두머리 혐의 1심 재판을 맡아 무기징역을 선고했다. 이후 지난해 2월 서울북부지법으로 자리를 옮겼다.이서현 기자 hyeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지