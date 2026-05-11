마크롱, 이란 반발에 주춤… “호르무즈 무력 개방, 고려 안해”
“호르무즈 군 배치 상상도 안해”
이란 향해 “협력” 유화 메시지
홍해에 항공모함 전단을 배치해 이란의 반발을 샀던 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 “호르무즈 해협의 무력 개방은 고려 대상이 아니다”고 선을 그었다. “이란과 협력해 항행 안전 임무를 수행하겠다”는 유화적 메시지도 내놨다.
마크롱 대통령은 10일(현지시간) 프랑스와 케냐가 공동 주최한 ‘아프리카 전진’ 회의에서 이같이 밝혔다. 그는 항모전단을 중동에 배치한 것에 대해 “무력 사용을 위한 것이 아니다”며 “프랑스군의 호르무즈 해협 배치는 상상도 해본 적 없다”고 일축했다. 이어 미국과 이란 양측의 해협 봉쇄 시도에 모두 반대한다면서 전략적 수로를 통한 자유 항행은 보장돼야 한다는 입장을 재확인했다. 해협 통행에 대한 별도의 통행료 부과 방안에도 반대 입장을 고수했다.
마크롱 대통령은 다만 “프랑스 국민도 원치 않는 전쟁의 대가를 치르고 있다”고 한 뒤 “현 단계에서 군사 개입 계획은 없지만 향후 항행 안전 임무에는 참여할 준비가 돼 있다”고 설명했다.
앞서 프랑스와 영국은 호르무즈 해협 통항 정상화를 위한 다국적 임무 논의를 주도해 왔다. 양국은 지난달 17일 50여개국이 참여한 화상 정상회의를 열고 “교전 당사국들과 명확히 구분되는 중립적 성격의 임무를 수행하겠다”고 밝혔다.
이후 해협 인근에 해상 전력을 배치했다. 프랑스 국방부가 지난 6일 지중해 동부에 있던 샤를드골 항모전단을 홍해와 아덴만으로 이동 배치한 데 이어 영국 국방부도 사흘 뒤 키프로스 내 자국 기지를 방어하던 HMS 드래건 구축함을 중동으로 이동시켰다.
이란은 즉각 반발했다. 카젬 가리바바디 이란 외무차관은 “영국과 프랑스 군함은 물론 다른 어떤 국가의 군함이 역내에 파견되더라도 단호하고 즉각적인 대응에 직면하게 될 것”이라면서 “오직 이란만이 이 해협의 안보를 보장할 수 있다”고 경고했다.
존 힐리 영국 국방장관과 카트린 보트랭 프랑스 국방장관은 12일 40개국이 참여하는 국방장관 회담을 열고 호르무즈 해협의 안전한 통항 보장 방안을 논의할 예정이다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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