경기 아파트 경매 건수 한 달 새 30% 증가
4월 평택·남양주 등 1000건 넘어
서울 가까운 지역 매각가율 높아
지난달 전국 아파트 시장에서 경매 건수가 증가했다. 특히 서울 접근성이 낮은 경기 지역에서의 증가 폭이 컸다. 고금리, 대출 규제 등 경제적 부담에 집을 팔고 싶어도 처분이 쉽지 않은 지역에서 이런 현상이 두드러졌다.
11일 직방이 법원경매정보를 분석한 결과, 지난달 전국 아파트 경매 건수는 3790건으로 집계됐다. 전월(3534건) 대비 7.2% 증가한 수치다. 증가세는 경기도에서 컸다. 같은 기간 경기 지역 아파트의 경매 건수는 847건에서 1097건으로 29.5% 증가했다.
수도권 외곽과 일부 경기 북부권을 중심으로 경매 물건이 증가한 영향이다. 경매 건수는 지난 3월 76건에서 지난달 109건으로 늘어난 평택이 가장 많았다. 이어 남양주(61→92건), 김포(51→71건), 고양 일산서구(45→71건), 파주(46→68건), 의정부(40→53건) 순이었다.
서울 접근성이 낮고 공급 부담이 상대적으로 큰 지역에서 경매 건수 증가세가 두드러진 모습이다. 국토교통부에 따르면 지난 3월 기준 경기도에서 미분양주택이 가장 많았던 곳은 평택(3854가구)이었고, 상위 10개 지역 안에 김포(1162건), 의정부(707건), 남양주(331건)가 있었다. 김은선 직방 빅데이터랩장은 “선호 지역이 아니면 매도하려 해도 처분이 쉽지 않다 보니 경기 외곽 등에서 경매가 늘어난 것으로 보인다”고 말했다.
서울 접근성과 실수요 선호도에 따라 경기도 내에서도 경매시장 분위기는 엇갈렸다. 직방은 “광명, 성남 분당, 하남, 안양 동안, 의왕 등 서울 접근성이 좋은 지역은 상대적으로 높은 매각가율과 응찰 경쟁이 이어졌고, 일부 단지는 감정가에 근접한 수준에서 낙찰되기도 했다”고 설명했다.
김 랩장은 “향후 금리와 대출 여건, 경기 흐름, 환율·유가 등 대내외 경제 변수에 따라 시장 변동성이 커질 경우 금융 부담을 견디지 못한 매물이 추가로 경매시장에 유입될 가능성이 있다”며 “다만 지역별·단지별 차별화 흐름은 당분간 이어질 것으로 전망된다”고 말했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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