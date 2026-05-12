서울 전세가 급등하는데… 등록임대주택 대거 쏟아진다
올해 2만2822가구 의무기한 종료
인상률 5%제한 풀리고 매매 자유화
정부 매도 유도…매물잠김 우려 차단
서울 전세가가 급격히 오르고 있다. 여기에 의무임대 기간이 끝나는 등록임대주택이 올해 대거 쏟아지면서 전세가 상승세에도 추가로 영향을 미칠 전망이다.
11일 대한주택임대인협회에 따르면 서울 지역 내 등록임대주택 아파트 2만2822가구가 올해 의무 임대기간이 종료된다. 여기에 내년부터 내후년까지 1만4861가구의 의무 임대기간이 말소될 예정이다. 기간이 끝나면 해당 주택들은 임대료 인상률 5% 제한에서 벗어남과 동시에 매매가 자유로워진다.
등록임대주택은 2017년 문재인정부가 다주택자 양성화를 위해 8년 장기 일반 매입임대로 등록할 경우 양도세 중과 배제, 종합부동산세(종부세) 합산 배제 등 혜택을 부여했다. 그러나 혜택이 과하다는 비판에 직면하자 아파트에 한해 2020년 신규 등록을 중단했다.
임대시장에서 해당 주택들은 그간 평균 전세가를 낮추는 역할을 해왔다. 2024년 기준 서울의 등록임대 아파트 평균 전세가는 4억1132만원으로 시중 일반아파트 6억3176만원의 약 65% 수준에 공급됐다. 의무 임대기간 동안 임대료 인상률 제한이 있기 때문이다.
문제는 최근 아파트 전세가가 심상치 않다는 점이다. 한국부동산원에 따르면 지난 4일까지 올해 서울 아파트 전세가 누적상승률은 2.61%다. 전세대란이 일던 2021년 서울 연간 아파트 전세가 누적 상승률은 5.31%였다. 현재까지의 매매가 누적 상승률 2.81%와도 격차가 0.20% 포인트에 불과하다.
정부는 의무 임대기간이 풀리는 아파트를 매도 물량으로 돌리는 데 집중할 태세다. 지난 9일 양도세 중과 유예 종료 뒤 매물 잠김 현상을 상쇄하겠다는 계산이다. 최근 구윤철 재정경제부 장관과 김윤덕 국토교통부 장관이 이를 연이어 언급했다. 의무임대 기간 종료 뒤 시세가 오르길 기다리며 가지고 있는 아파트를 양도세 혜택을 없앰으로써 팔게 만든다는 얘기다.
효과는 있을 것으로 예상된다. 2020년부터 지난해까지 의무임대 기간이 끝난 3만3000여가구 중 매물로 나오지 않은 물량과 올해 2만2000여가구를 합하면 최대 약 5만5000가구다. 서울의 연간 아파트 적정 수요량 4~5만 가구를 넘는 수치다. 다만 제도 시행 당시 제한대로 공시지가 6억원 이하였던 외곽 또는 상급지 재건축 단지의 소형 평형에 국한될 전망이다.
전문가들은 세제 혜택을 없애는 것 자체는 조세형평성 면에서 ‘비정상의 정상화’에 가깝다고 평하면서도 세입자 대책이 없다는 점을 우려하고 있다. 익명을 요구한 한 학계의 임대차 분야 전문가는 “매매 유도와 전세 시장 안정은 양립하기 어려운 과제”라면서 “세입자들이 상대적 후순위로 밀려있는 느낌이다. 우려가 없다고 하면 거짓말”이라고 말했다.
올해 의무임대 기간이 종료된 다주택자가 압박에 못 이겨 집을 팔 경우 매수자는 토지거래허가제 때문에 6개월 내 실거주를 해야 한다. 계약갱신청구권을 소진한 채 올해 계약기간이 끝나는 일부 세입자 입장에서는 시중의 높은 전세가에 노출되는 것은 물론 집을 비우고 쫓겨날 여지도 있다.
집주인들 역시 강하게 반발하고 있다. 외곽과 상급지에 각각 등록임대 아파트를 보유한 한 임대사업자는 “세입자가 계약갱신청구권을 쓰거나 (투기과열지구에 있는) 해당 단지에 재건축 조합이 이미 설립됐다면 팔고 싶어도 못 판다”고 토로했다. 그는 “세제 혜택만 보고 8년이나 임대료 제한을 지켜왔는데 너무한 것 아니냐”며 불만을 쏟아냈다.
조효석 기자 promene@kmib.co.kr
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