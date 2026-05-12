연구실 나온 ‘K-AI’, 통화부터 금융까지 우리 삶 속으로
과기정통부, ‘독파모’ 활용 조명
삼성SDS, 국가AI컴퓨팅센터 확정
정부가 추진하는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’(독파모) 프로젝트에서 개발된 ‘K-AI’ 모델들이 우리 일상과 산업 현장을 빠르게 파고들고 있다. 통화부터 번역, 차량 제어, 교육, 금융까지 다양한 분야로 영역을 확장 중이다.
과학기술정보통신부는 11일부터 7월 13일까지 10주간 국내 기업들이 개발한 AI 모델 주요 활용 사례를 집중 조명하겠다고 밝혔다. 이번에 소개된 기업은 LG AI 연구원과 업스테이지, SK텔레콤, 모티프테크놀로지스, 네이버클라우드다.
먼저 LG AI연구원의 AI 모델 ‘엑사원’은 국민 생활과 밀접한 통화 영역에 접목됐다. LG유플러스의 AI 에이전트 ‘익시오’에 엑사원을 탑재해 단순 녹음과 받아쓰기를 넘어 대화 맥락을 정확히 파악해 사용자의 다음 일정을 짚어준다. 이민형 LG유플러스 선임은 “익시오는 심리적 수법을 동원하는 고도화된 보이스피싱의 위험 징후도 실시간으로 포착해 알려준다”고 설명했다.
업스테이지 ‘솔라’는 번역 분야에서 활약하고 있다. AI 데이터 및 솔루션 전문 기업 플리토의 실시간 AI 통번역 솔루션 ‘챗 트랜스레이션’에 솔라를 추가 적용해 실시간 통번역 품질과 속도를 높였다. 과기정통부는 “국산 AI 모델이 다양한 언어 장벽들을 허물고 국민의 새로운 입과 귀가 돼주길 기대한다”고 전했다.
차량 내부 공간도 AI를 만나 진화하고 있다. SK텔레콤은 자체 AI 모델 ‘에이닷 엑스(A.X)’를 기반으로 개발한 차량용 AI 에이전트 ‘에이닷 오토’를 선보였다. 에이닷 오토는 운전자가 화면을 보지 않고도 차량과 자연스럽게 소통할 수 있는 AI 기반 이동 경험을 제공한다. 음성만으로 길 안내, 음악 재생, 차량 제어, 정보 검색 등을 지원한다. 모티프테크놀로지스는 교육 현장에 AI를 적용했다. 매스프래소가 운영하고 있는 AI 기반 수학 학습 서비스 ‘콴다’에 모티프테크놀로지스의 독자 AI 모델 탑재를 추진 중이다. 이성민 모티프테크놀로지스 AI그룹장은 “사전 학습 데이터의 설계 단계부터 사후 학습까지 논리 흐름을 스스로 깨우치게 하는 독자적 방법론을 300B(매개변수 3000억개) 규모의 모델에 집약시켰다”고 설명했다.
네이버클라우드가 구축한 금융·경제 전용 생성형 AI 플랫폼 ‘보키(BOKI)’는 한국은행 업무에 도입됐다. 중앙은행에 생성형 AI가 직접 도입된 건 세계 최초다. 보키는 신속한 자료 검색과 요약, 질의응답은 물론 복잡한 경제 현안 분석과 데이터 기반의 합리적인 의사결정까지 광범위하게 지원한다.
한편 과기정통부는 전남 해남 솔라시도 기업도시에 들어서는 국가 AI컴퓨팅센터 구축 사업 민간참여자로 삼성SDS컨소시엄을 최종 확정했다고 이날 밝혔다. 총 2조5000억원을 투입해 2028년까지 첨단 AI반도체 1만5000장 규모의 AI컴퓨팅 센터를 구축하는 사업이다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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