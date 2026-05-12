아르노 LVMH 회장 3년 만에 방한… ‘글로벌 큰손’ 한국 챙기기
딸 동행… 신세계백화점 등 방문
베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장이 서울 주요 백화점 매장을 잇달아 찾았다. 약 3년 만의 방한이다. 글로벌 명품 시장 성장세가 둔화하는 가운데서도 한국 시장이 핵심 소비처로 떠오르자, 주요 유통 채널과 매장 운영 현황을 직접 점검하려는 행보로 풀이된다.
아르노 회장은 11일 서울 중구 소공동 신세계백화점 본점 루이비통 매장을 시작으로 롯데백화점 본점, 롯데백화점 잠실점, 신세계백화점 강남점 등을 차례로 방문했다. 이번 방문에는 딸이자 크리스찬 디올 최고경영자(CEO)인 델핀 아르노가 동행했다.
아르노 회장은 방한 첫 일정으로 신세계 본점에 있는 ‘루이비통 비저너리 저니 서울’ 매장을 찾았다. 이 매장은 6개 층, 4900㎡(약 1480평) 규모로 조성됐으며, 전 세계 루이비통 매장 가운데 가장 크다. 제품 판매뿐 아니라 브랜드 역사와 문화를 소개하는 전시·체험 공간, 파인다이닝 레스토랑과 카페 등을 함께 운영하고 있다.
이어 방문한 롯데백화점 본점에서는 루이비통을 비롯해 티파니앤코, 디올 등 LVMH 그룹 주요 브랜드 매장을 둘러봤다.
이번 방한은 한국 시장의 성장세와 무관치 않다는 분석이 나온다. 글로벌 명품 시장은 전반적으로 성장 둔화 흐름을 보이지만, 국내 시장은 여전히 탄탄한 소비력을 유지하고 있다. 루이비통코리아 감사보고서에 따르면 지난해 매출은 1조8543억원으로 전년 대비 6% 증가하며 역대 최대를 기록했다. 같은 기간 영업이익은 5256억원으로 35% 늘었다. 이와 같은 흐름 속에서 루이비통은 12일부터 일부 가방과 가죽 제품, 주얼리 등의 가격을 최대 10%가량 인상한다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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