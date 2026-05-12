LG CNS, 한전 AI 전환 밑그림 그린다
정보전략계획 컨설팅 사업 수주
고객 요금 산정·설비 운영 재정비
LG CNS가 한국전력공사의 차세대 영업배전시스템 구축을 위한 정보전략계획(ISP) 컨설팅 사업을 수주했다. 이번 사업은 수천억원 규모로 예상되는 본 구축 사업 방향성과 기술 로드맵을 설계하는 선행 프로젝트로, 차세대 시스템 설계도를 그리는 핵심 프로젝트다.
LG CNS는 11일 “공공·통신·금융 등 다양한 산업에서의 대규모 차세대 사업 이행 역량과 최근 3년간 100여건 이상의 ISP 수립 노하우를 바탕으로 한전 ISP 사업 파트너로 최종 선정됐다”고 밝혔다. 한전의 영업배전시스템은 약 2500만 고객 요금 산정부터 청구, 수금에 이르는 고객 서비스 전 과정과 배전 설계 및 공사 관리 등 전력 설비 운영을 아우르는 체계이다. 한전 임직원 2만2000여명이 실시간으로 활용하는 핵심 업무 시스템이기도 하다.
LG CNS는 ISP를 통해 영업배전시스템 기존 업무 체계를 전면 재정비하고, 인공지능(AI)과 데이터 기반 지능형 운영 체계로 전환하는 방안을 제시한다. 특히 전력 사용량 확인 및 요금 청구·수금 업무를 최우선적으로 개선할 것으로 보인다. 전기 사용량 검침부터 요금 청구·수금에 이르는 업무는 현장별로 계측 장비가 다른 데다 데이터 형식도 표준화돼있지 않아, 확인·검증 과정 상당 부분을 수작업에 의존하는 상황이다. LG CNS는 고객 전력 사용량과 청구 정보 검증 업무에 AI 기반 분석 모델을 도입해 이상 청구나 비정상적인 사용 패턴 등을 신속히 탐지할 수 있게 시스템을 고도화할 방침이다.
이호군 LG CNS 상무는 “이번 ISP 사업은 한전 핵심 업무 시스템을 AI와 데이터 기반 지능형 체계로 전환하기 위한 출발점”이라며 “향후 본 구축 사업까지 성공적으로 이어질 수 있도록 최적의 전략과 실행 방안을 제시할 것”이라고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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