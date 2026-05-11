국힘 “정부, 나무호 피격 늦장 대응·은폐 급급”
외통위·국방위 단독 개회 압박
민주 “억지해석으로 정쟁 군불”
국민의힘은 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 나무호 피격 사건과 관련해 정부가 사실관계를 은폐하고 있다며 국회 국방위원회와 외교통일위원회 등 관련 상임위 개최를 압박했다. 6·3 지방선거를 앞두고 불리한 외교·안보 논쟁거리를 피하려고 발표 내용을 축소했다는 주장이다. 더불어민주당은 “억지해석”이라고 반박했다.
국민의힘 소속 외통위·국방위 의원들은 11일 국회에서 기자회견을 열고 나무호 피격 사건의 원인 규명을 위한 상임위 및 현안질의 개최를 요구했다. 국민의힘 국방위원들은 “중차대한 우리 국민의 부상 사실을 은폐하고 있다가 어제서야 발표한 이유가 무엇인가”라며 “(정부는) 피격이라는 핵심 단어 대신 미상의 비행체라는 애매한 표현만 사용했다. 국민을 속인 것”이라고 말했다.
국민의힘 외통위원들도 “정부 대응은 국제사회의 대응과 비교해도 매우 이례적”이라며 “여전히 공격 주체는 특정하지 못하고 있다”고 비판했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 물론 이란 현지 언론까지 이란의 공격이라고 언급했는데도 정부는 ‘미상 비행체’라는 표현만 쓰고 있다는 것이다.
장동혁 대표도 최고위원회의에서 “때린 놈이 자백하는 데도 아니라고 하는 상황”이라며 “우리 국민의 안전과 재산을 지킬 의지가 하나도 없다. 국민이 울고 있다”고 말했다. 송언석 원내대표 역시 “국민의 생명과 안전이 걸린 중대한 안보 사안에 대한 늑장·축소 대응”이라고 말했다.
민주당은 야당이 안보 자해행위를 하고 있다고 반박했다. 외통위 소속 김영배·이재강·이용선 의원은 기자회견을 열고 “국민의힘이 나무호 화재 사건에 대한 정확한 조사 결과가 나오기도 전에 ‘책임 회피’ ‘안보 참사’를 운운하며 또다시 정쟁의 군불부터 때고 있다”고 지적했다. 국민의힘의 늑장 대응 비판에 대해선 “국가의 책임 있는 신중함을 왜곡하는 억지해석일 뿐”이라면서 “명확한 과학적 증거 없이 섣부르게 공격 주체를 특정하는 건 호르무즈 해협을 지나는 우리 선박 26척을 심각한 위험에 빠뜨리는 아마추어적이고 위험천만한 짓”이라고 비판했다.
박준상 윤예솔 기자 junwith@kmib.co.kr
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