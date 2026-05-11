외부공격 확인에 난감해진 정부… 호르무즈 역할 확대엔 선긋기

조건부 군사개입 가능성 거론

정부, 美 압박에도 여전히 신중

軍 “상황지켜보고 종합적 판단”

지난 4일 호르무즈 해협에서 일어난 한국 선박 화재 사건은 미상 비행체의 타격에서 비롯됐다고 정부가 밝혔다. 외교부 제공

HMM 나무호 폭발·화재 원인이 외부 공격으로 확인되면서 호르무즈 해협 안정화를 위한 우리 군의 역할 확대 여부에 관심이 집중되고 있다. 정부는 그동안 종전 이후 방어적 성격의 다국적 임무에만 참여하겠다는 입장이었지만 민간 선박 피격 사실에 조건부 개입 가능성이 거론된다. 도널드 트럼프 미국 행정부도 호르무즈 해협 관리를 위한 ‘해양자유구상(MFC)’ 참여를 압박하고 있지만 정부는 신중한 자세를 유지하고 있다.



군은 11일 브리핑에서 단계적 대응 수위 관련 질문에 “현재까지 확인된 사실관계를 토대로 유관부처와 소통하고 있다”며 “필요한 지원을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “조사가 계속 필요해 향후 상황을 지켜봐야 한다. (작전 확대 등이) 아직 결정된 바 없다”고 덧붙였다. 호르무즈 해협과 관련한 역할 확대 가능성은 열어두면서도 대응 단계 상향 여부는 국제법과 작전 여건 등을 종합적으로 고려해 판단하겠다는 신중한 입장이다.



지난달 안규백 국방부 장관은 국회에서 호르무즈 해협 상황과 관련해 ‘1~4단계 단계적 대응’ 시나리오를 언급했다. 상선 보호와 해상안보 작전 참여 범위를 단계적으로 확대하는 로드맵을 구상 중이라는 의미로 풀이됐다. 1~4단계의 구체적인 방안은 아직 내부 검토 단계로 알려졌다. 초기 단계에서는 다국적 협력체 틀 안에서 해역 감시와 정보 공유, 한국 선박 위치추적 등 비전투 임무 수행이 우선적으로 거론된다. 이후 상황이 악화될 경우 한국과 우방국 선박에 대한 호위·호송 작전으로 임무 범위가 확대될 수 있다는 관측이 나온다. 이 경우 우리 군이 기존의 비전투·방어적 역할을 넘어 보다 적극적인 해상안보 임무를 수행하게 된다.



그동안 정부는 종전 이후 군의 역할 확대에 선을 그어왔다. 하지만 한국 선박이 위협에 노출된 상황은 정부에 적극적인 대응 방안을 검토하게 만드는 압력으로 작용하고 있다는 분석이 나온다. 관망만으로는 대응이 어렵다는 인식이 확산하고 있어 실제 참여 수준이 예상보다 빠르게 상향될 가능성도 배제할 수 없다. 영국·프랑스 주도의 다국적 군사협력체 논의와 미국의 MFC 참여 요구가 이어지면서 한국 역시 해상 교통로 안정화에 대한 책임 분담을 피하기 어려운 상황이다. 군 관계자는 “국제적 공조 필요성이 커지는 상황을 예의주시 중”이라며 “정부 방침과 국제법, 작전 여건 등을 종합적으로 고려해 단계별 대응 방안을 검토하고 있다”고 말했다.



송태화 기자 alvin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 송태화 기자 alvin@kmib.co.kr 761 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. HMM 나무호 폭발·화재 원인이 외부 공격으로 확인되면서 호르무즈 해협 안정화를 위한 우리 군의 역할 확대 여부에 관심이 집중되고 있다. 정부는 그동안 종전 이후 방어적 성격의 다국적 임무에만 참여하겠다는 입장이었지만 민간 선박 피격 사실에 조건부 개입 가능성이 거론된다. 도널드 트럼프 미국 행정부도 호르무즈 해협 관리를 위한 ‘해양자유구상(MFC)’ 참여를 압박하고 있지만 정부는 신중한 자세를 유지하고 있다.군은 11일 브리핑에서 단계적 대응 수위 관련 질문에 “현재까지 확인된 사실관계를 토대로 유관부처와 소통하고 있다”며 “필요한 지원을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “조사가 계속 필요해 향후 상황을 지켜봐야 한다. (작전 확대 등이) 아직 결정된 바 없다”고 덧붙였다. 호르무즈 해협과 관련한 역할 확대 가능성은 열어두면서도 대응 단계 상향 여부는 국제법과 작전 여건 등을 종합적으로 고려해 판단하겠다는 신중한 입장이다.지난달 안규백 국방부 장관은 국회에서 호르무즈 해협 상황과 관련해 ‘1~4단계 단계적 대응’ 시나리오를 언급했다. 상선 보호와 해상안보 작전 참여 범위를 단계적으로 확대하는 로드맵을 구상 중이라는 의미로 풀이됐다. 1~4단계의 구체적인 방안은 아직 내부 검토 단계로 알려졌다. 초기 단계에서는 다국적 협력체 틀 안에서 해역 감시와 정보 공유, 한국 선박 위치추적 등 비전투 임무 수행이 우선적으로 거론된다. 이후 상황이 악화될 경우 한국과 우방국 선박에 대한 호위·호송 작전으로 임무 범위가 확대될 수 있다는 관측이 나온다. 이 경우 우리 군이 기존의 비전투·방어적 역할을 넘어 보다 적극적인 해상안보 임무를 수행하게 된다.그동안 정부는 종전 이후 군의 역할 확대에 선을 그어왔다. 하지만 한국 선박이 위협에 노출된 상황은 정부에 적극적인 대응 방안을 검토하게 만드는 압력으로 작용하고 있다는 분석이 나온다. 관망만으로는 대응이 어렵다는 인식이 확산하고 있어 실제 참여 수준이 예상보다 빠르게 상향될 가능성도 배제할 수 없다. 영국·프랑스 주도의 다국적 군사협력체 논의와 미국의 MFC 참여 요구가 이어지면서 한국 역시 해상 교통로 안정화에 대한 책임 분담을 피하기 어려운 상황이다. 군 관계자는 “국제적 공조 필요성이 커지는 상황을 예의주시 중”이라며 “정부 방침과 국제법, 작전 여건 등을 종합적으로 고려해 단계별 대응 방안을 검토하고 있다”고 말했다.송태화 기자 alvin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지