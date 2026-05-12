한화에어로, 에스토니아에 다연장로켓 ‘천무’ 3문 추가 수출
G2G 수출… 내년 말까지 공급
“발틱지역 전략적 파트너 강화”
한화에어로스페이스는 에스토니아와 다연장 정밀유도무기 ‘천무’ 3문을 추가 공급하는 정부 간(G2G) 수출 계약을 체결했다고 11일 밝혔다. 이에 따라 천무 발사대 3문과 부대장비를 내년 말까지 에스토니아에 공급한다.
앞서 한화에어로스페이스는 지난해 12월 에스토니아와 천무 발사대 6문과 미사일 3종 도입, 운용· 교육지원 등이 포함된 계약을 맺었다. 계약 금액은 약 2억9000만유로(약 5200억원) 규모였다.
에스토니아는 현재 자국 ‘국가국방발전계획 2031’에 따라 1개 포대 규모의 다연장로켓 전력화 및 현대화를 추진 중이다. 한화에어로스페이스는 “이번 후속 계약은 한화가 에스토니아의 요구 일정에 맞춘 적기 공급 능력을 입증했을 뿐아니라 지난해 12월 첫 계약 이후 사업 수행 과정에서 쌓은 상호 간의 신뢰가 더해진 결과”라고 평가했다.
한노 페브쿠르 에스토니아 국방장관은 “천무 3문 추가 도입은 에스토니아 국방력 강화에 큰 의미가 있다”며 “한화와의 협력이 지속적으로 긴밀하게 이루어지고 있음을 보여주는 사례”라고 밝혔다. 손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 “앞으로도 발틱 지역에 한화의 방위 솔루션을 적극적으로 소개하며 에스토니아의 신뢰받는 전략적 파트너로 위상을 강화해 나가겠다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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