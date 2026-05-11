방사청 “나토 표준 정보 달라”… K방산, 유럽 연합군 체계 편입 정조준
개별국 넘어 연합작전 참여 시도
나토 ‘관심’… 성사되면 입지 강화
한국 정부가 북대서양조약기구(NATO·나토)와의 방산 협력 협의체회의에서 국내 무기체계와 나토의 상호 운용이 필요하다며 나토 ‘표준 정보’의 접근권을 요구했다. 나토의 표준 체계를 획득해 한국 방산 수출 구조를 개별 국가 단위 계약 중심에서 나토 연합군 운용 체계까지 확장하겠다는 구상이다. 방산업계에서는 나토 표준 정보 확보가 유럽 방산시장 진입 장벽을 크게 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다.
방위사업청은 11일 정부과천청사에서 제2차 한·나토 방산협력 협의체회의를 열고 방산 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다. 이번 회의에서 한국 측은 나토가 중시하는 상호 운용성을 구현하기 위해 나토의 표준 정보를 확보하게 해 달라고 제안했다. 나토 회원국은 동일한 규격과 데이터 체계를 기반으로 연합작전을 수행한다. 한국산 무기체계가 이 기준에 연동해 운용될 수 있도록 표준 정보를 공유해 달라는 것이다.
방사청이 표준 정보 문제를 전면에 내세운 것은 한국산 무기를 나토 연합군 체계에서 즉각 운용 가능한 플랫폼으로 격상시키기 위함이다. 나토는 러시아·우크라이나 전쟁 이후 탄약 부족과 생산능력 한계를 드러내며 대규모 재무장과 공급망 다변화에 속도를 내고 있다. 이 과정에서 K9 자주포, 천무 다연장로켓, 155㎜ 포탄 등 대량생산 능력을 갖춘 한국 방산이 핵심 공급망으로 급부상했다.
미국·이스라엘과 이란 전쟁이 촉발한 불안정한 중동 정세 역시 각국의 군비 확충 움직임을 자극하고 있다. 나토를 포함한 서방 주요국은 탄약과 정밀 유도무기 보강 등 대대적인 전력 증강에 착수했지만 기존 방산 생산 체계만으로는 급증하는 수요를 감당하기 어려운 상황이다. 러시아·우크라이나 전쟁 장기화와 중동 사태가 맞물리며 서방의 군수 공급망 전반이 병목 현상에 빠졌다는 분석이 나온다. 이에 따라 생산 능력과 납기 경쟁력을 갖춘 한국 방산의 전략적 가치가 커지고 있다.
한국이 나토의 표준 정보를 획득하면 유럽 각국의 국방력 강화 사업에서 무기 수출 경쟁력이 한층 강화될 수 있다는 관측이 나온다. 현재 한국산 무기 대부분은 개별 국가 단위 계약 중심으로 운용된다. 여기에 나토 표준 체계와 호환되면 나토 연합작전은 물론 유지보수 체계까지 참여 범위가 확대돼 유럽 방산시장 내 입지도 강화될 전망이다.
한국이 요구한 나토 표준 정보 획득 문제는 향후 나토 내 공식 협의체를 통해 구체적 방향이 결정될 것으로 보인다. 나토 측은 표준 정보 공유 요구에 긍정적 입장을 보인 것으로 전해졌다. 나토는 또 이번 회의에서 회원국들이 추진 중인 탄약·우주 분야 다자협력 프로젝트에 한국도 참여해 달라고 요청했다. 이용철 방사청장은 “러시아·우크라이나 전쟁 이후 인도·태평양 지역 안보와 나토 안보가 더욱 긴밀히 연결되고 있다”며 “나토와 지속적인 소통을 통해 방산 협력 방안을 구체화할 것”이라고 말했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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