부친상에도 벤치 지킨 명장, 바르사 우승 이끌었다
엘 클라시코 완승… 라리가 2연패
통산 전적 106승 106패 균형 이뤄
FC 바르셀로나가 ‘숙적’ 레알 마드리드를 꺾고 리그 2연패를 달성했다.
바르셀로나는 11일(한국시간) 스페인 바르셀로나의 캄 노우에서 열린 레알 마드리드와의 2025-2026 라리가 35라운드에서 2대 0으로 승리했다. 리그 11연승을 달리며 승점 91점을 쌓은 바르셀로나는 2위 마드리드(77점)와의 격차를 14점으로 벌리며 3경기를 남겨두고 조기 우승을 확정했다. 통산 29번째 라리가 우승 트로피를 들어 올리며 마드리드(36회)와의 격차를 좁혔다.
올 시즌 세 번째 ‘엘 클라시코’(바르셀로나와 마드리드의 라이벌전)에서 바르셀로나는 경기 내내 주도권을 잡았다. 점유율(57%)은 물론 슈팅(10대 8)과 유효 슈팅(7대 1) 모두 마드리드를 앞섰다. 선제골은 전반 9분 만에 나왔다. 프리킥 상황에서 마커스 래시퍼드가 오른발 감아차기로 골망을 흔들었다. 전반 18분엔 페르민 로페스의 크로스를 다니 올모가 백힐로 연결한 뒤 문전에서 쇄도하던 페란 토레스가 마무리하며 일찌감치 승기를 잡았다.
이후 리드를 지켜낸 바르셀로나는 이번 시즌 리그 홈 18경기 전승을 완성하며 ‘안방 불패’ 위용을 과시했다. 엘 클라시코 통산 전적은 106승 52무 106패로 균형을 이뤘다.
2024-2025시즌을 앞두고 바르셀로나에 부임한 한지 플릭 감독은 첫 시즌 3관왕(리그·슈퍼컵·국왕컵)을 달성했고, 두 번째 시즌에도 리그와 슈퍼컵 우승을 이끌었다. 경기 전 부친상을 당하고도 벤치를 지킨 그는 “선수들이 해낸 성과가 믿기지 않는다”고 말했다.
마드리드는 두 시즌 연속 무관에 그치며 체면을 구겼다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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