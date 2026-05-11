국힘 울산 집결, 김상욱 향해 “배신자”… 자신감 붙은 장동혁, 선대위 합류할 듯
영남권 보수 결집에 보폭 넓히기
6·3 지방선거를 23일 앞두고 국민의힘 지도부가 울산을 찾아 텃밭 다지기에 나섰다. 더불어민주당의 조작기소 특검법 발의 등 이재명 대통령 공소취소 움직임에 대구·경북(TK)과 부산·울산·경남(부울경) 등 영남권을 중심으로 보수 지지층이 결집하면서 지도부는 고무적인 분위기다. 2선 후퇴 압박을 받던 장동혁 대표도 공동선거대책위원장으로 선대위에 합류할 것으로 보인다.
장 대표 등 지도부는 11일 울산 남구에서 열린 울산시당 선대위 발대식에 참석, 김상욱 민주당 울산시장 후보를 향해 “배신자”라며 십자포화를 퍼부었다. 국민의힘 소속으로 울산 남갑에서 당선된 김 후보는 윤석열 전 대통령 탄핵소추안 표결 때 찬성표를 던졌고, 윤 전 대통령 파면 결정 이후 민주당으로 당적을 옮겼다. 발대식에는 김두겸 국민의힘 울산시장 후보와 김상욱 후보 출마로 공석이 된 울산 남갑 보궐선거에 출마하는 강성보수 성향의 김태규 전 방송통신위원회 부위원장도 함께했다.
장 대표는 김 후보를 겨냥해 “몸 담았던 곳을 버리고 자신을 뽑아준 시민들을 배신한 대가가 어떤 것인지 여러분께서 반드시 표로 보여 달라”며 “바람 불고 파도가 세게 친다고 함께 탄 배에 불을 지르고 혼자 구명보트 타고 도망간 사람이 어찌 울산 시민들을 책임질 수 있겠느냐”고 말했다. 송언석 원내대표도 “키워준 정당에 침만 뱉은 게 아니라 고춧가루를 확 뿌린 배신주의 행태를 절대 용납해선 안 된다”고 거들었다.
당내 노선 갈등, 지선 전 방미 논란 등으로 2선 후퇴 위기에 놓였던 장 대표는 영남권 보수 결집 기류 등에 힘입어 보폭을 빠르게 확대하고 있다. 12일엔 충남도당과 경북도당에서 열리는 필승결의대회에 연달아 참석한다. 당대표 공보특보와 정책특보에 친(親)당권파 원외 인사인 이성배 전 MBC 아나운서와 이상규 전 서울 성북을 당협위원장을 각각 임명했고, 2030세대 공략 차원에서 엑스(X), 스레드 계정을 개설했다. 박성훈 수석대변인은 “다양한 채널을 통해 대여 투쟁의 선봉에 서겠다는 의지”라고 전했다.
국민의힘은 이르면 13일 중앙선대위를 출범한다. 장 대표가 공동선대위원장으로 합류하는 방안이 유력하게 검토되고 있는 것으로 전해졌다. 선대위 내부엔 ‘공소취소 대응 태스크포스(TF)’도 둔다. 박 수석대변인은 “이 대통령 공소취소 등 대여 투쟁 목소리를 강하게 내는 게 중앙선대위의 역할”이라며 “당대표 역할은 빠질 수 없다. 선대위에서 역할을 할 것”이라고 말했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
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