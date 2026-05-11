추미애 “조작기소 명예 회복 당연”, 조국 “국회 복귀해 공소취소 주도”
특검법에 힘 싣는 범여권 후보들
경기 평택을 국회의원 보궐선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보가 ‘윤석열정부 조작수사·기소 의혹 특검법안’과 관련해 “국회로 복귀해서 합헌적 틀을 갖춘 공소 취소를 이룰 수 있도록 해볼 생각”이라고 밝혔다. 6월 보선 때 원내에 입성하면 이재명 대통령 사건의 공소 취소 논의에 앞장서겠다는 취지다.
조 후보는 11일 라디오에 출연해 “재판부가 (공소 취소 시) 위헌 제청을 할 소지가 있기 때문에 조문 하나하나를 따져봐야 한다”며 “6·3 지방선거 이후 공소 취소와 관련된 법률적 문제를 제가 가장 잘할 수 있다”고 말했다. 그는 공소 취소에 앞서 검찰 수사를 통해 허위 조작 여부를 먼저 규명해야 한다는 입장도 밝혔다. 조 후보는 “국정조사에서 문제가 된 (검찰의) 허위 조작에 대해선 특검 수사 또는 다른 수사기관의 수사를 통해 사실관계가 확정되는 게 먼저”라고 말했다. 정치권에선 조 후보 발언을 두고 평택을에서 분산된 더불어민주당 강성 지지층 표심을 겨냥한 전략적 메시지라는 해석도 나온다. 향후 야권 후보 단일화 국면에서 주도권을 확보하려는 의도도 깔려 있다는 분석이다.
범여권에선 조작기소 특검법이 경합지나 험지 후보들에게 부담이 될 수 있다는 우려가 나오지만 강경 발언은 이어지고 있다. 추미애 민주당 경기지사 후보는 라디오에서 “수사를 통해 조작기소 실체가 명명백백 밝혀진다면 억울하게 피해를 본 분들의 명예를 회복시키는 게 당연한 것”이라고 말했다. 이어 “형사소송법에도 그런 경우에는 공소 기각 판결을 하도록, 또는 그전 단계에서는 공소 기각 결정을 하게 돼 있다”고 덧붙였다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
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