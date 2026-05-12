불법 촬영물 유통 ‘AVMOV’ 운영진 2명 체포
태국 도피한 최상위급 운영자 검거
회원 54만명… 대규모 불법 유통
가족과 연인 등을 대상으로 한 불법 촬영물 유통 사이트 ‘AVMOV’의 핵심 운영진 중 해외로 도피했던 2명이 체포됐다. 이 사이트는 2022년 8월 개설돼 가입자 수만 54만여명에 달하는 대규모 불법 사이트다.
경기남부경찰청 사이버수사과는 11일 인천국제공항 입국장에서 A씨 등 2명을 체포해 피의자 신분으로 조사 중이라고 밝혔다. 이들은 AVMOV 사이트를 통해 최다 수익을 챙긴 ‘최상위 운영자급’ 피의자들이다.
A씨 등은 경찰 수사가 시작되자 태국으로 출국해 있다가 여권 무효화 등의 조치를 당하자 변호사를 통해 자진 입국 의사를 밝혔다. 경찰은 범행 발각 전 자수를 하려고 자진해 입국한 게 아니라 체포영장 발부 이후 입국했기 때문에 형사소송법상 형의 감경사유가 되기는 어렵다는 입장이다.
앞서 경찰은 A씨를 포함해 이 사이트 운영진급 용의자 9명의 신원을 특정해 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특별법 위반 혐의로 입건했다. 이들 중 5명에 대해서는 주거지 등 압수수색을 통해 확보한 PC 등 관련 증거물을 분석 중이다. 또 다른 1명에 대해서는 조만간 강제수사가 이뤄질 예정이다.
나머지 3명은 해외 출국한 것으로 파악됐다. 이 중 A씨 등 2명이 체포됐고, 나머지 1명은 현재 국외 도피 중이다. 경찰은 도피 중인 1명에 대해서도 외교적 조치 등을 통해 추적하고 있다.
경기남부경찰청은 지난해 12월 자체 모니터링 과정에서 AVMOV 사이트를 적발해 내사에 착수했다. 이 사이트는 주로 지인이나 연인 등을 몰래 찍은 파일을 공유하고, 유료로 내려받는 방식으로 운영됐다. 현재는 차단된 상태다.
수원=강희청 기자
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