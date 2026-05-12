경찰, 삼성전자 노조 블랙리스트 의혹 수사 착수
기흥사업장 업무 서버 압수수색
‘이상 접속’ IP 4건 사용자 특정
경찰이 삼성전자 내부에서 노동조합 가입 여부가 담긴 이른바 ‘블랙리스트’가 작성됐다는 의혹에 대해 강제수사에 착수했다.
경기남부경찰청은 11일 정례 기자간담회에서 블랙리스트 작성 의혹 고소 사건과 관련한 압수수색을 지난 8일 진행했다고 밝혔다. 화성동탄경찰서는 삼성전자 기흥사업장 사내 업무 관리 서버에 대해 압수수색 영장을 집행했다. 이를 통해 이상 접속 기록 IP 4건을 확인하고, 사용자를 특정했다. 다만 해당 IP 사용자들이 노조원인지에 대해선 조사가 끝나지 않았다.
삼성전자는 지난달 16일 사내 보안시스템에서 직원의 개인정보를 대량으로 무단 수집하고 이를 제3자에게 제공한 혐의로 직원 A씨를 고소했다. 경찰이 압수수색을 통해 특정한 IP 사용자 중 A씨는 포함되지 않은 것으로 나타났다. 삼성전자는 “A씨가 사내 업무 사이트에서 약 1시간 동안 2만여 차례 접속해 직원 개인정보를 조회한 사실이 이상 트래픽 감지 시스템을 통해 탐지됐다”고 주장했다.
삼성전자는 A씨에 대한 고소에 앞서 지난달 9일 특정 직원이 다른 임직원의 개인정보를 활용해 노조 가입 여부가 담긴 블랙리스트를 작성한 의혹이 있다며 성명불상의 인물을 개인정보보호법 위반 혐의로 경찰에 고소했다.
경찰은 두 고소 사건의 관련성을 살펴보는 과정에서 강제수사로 전환했다고 설명했다. 피고소인인 A씨가 이상 접속을 통해 직원들의 개인정보를 조회했는지, 이러한 행위가 블랙리스트 작성과 연관돼 있는지 등을 확인할 방침이다. 경찰은 압수물 분석을 진행한 뒤 관련자 소환 조사를 이어갈 예정이다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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