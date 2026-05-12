전기영화 ‘마이클’ 열기에… 마이클 잭슨 앨범 역주행
앨범 2장 빌보드 톱10 진입
북미 흥행… 내일 국내 개봉
2009년 세상을 떠난 ‘팝의 황제’ 마이클 잭슨(사진)의 앨범 2장이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’의 ‘톱10’으로 역주행했다. 북미에서 지난달 개봉한 전기 영화 ‘마이클’이 흥행하며 그의 음악이 재조명된 것이다.
빌보드는 10일(현지시간) 차트 예고 기사에서 1982년 발표된 잭슨의 대표 앨범 ‘스릴러’와 2003년 발매된 베스트 앨범 ‘넘버 원스’가 ‘빌보드 200’ 5·6위에 각각 올랐다고 밝혔다. 빌보드는 “영화 ‘마이클’로 인한 열기가 차트에서 계속해서 반향을 일으키고 있다”고 설명했다. ‘마이클’은 한국에선 13일 개봉한다.
잭슨은 1970년대 ‘벤’ ‘오프 더 월’, 1980년대 ‘스릴러’ ‘배드’, 1990년대 ‘데인저러스’ ‘히스토리: 패스트, 프레젠트, 앤드 퓨처 북 1’, 2000년대 ‘인빈서블’ ‘디스 이즈 잇’, 2010년대 ‘마이클’ ‘엑스케이프’로 ‘빌보드 200’ 톱10에 올랐다. ‘넘버 원스’가 6위를 기록하며 2020년대에도 기록을 이어가게 됐다.
빌보드는 “잭슨은 1970년대 이래 솔로 가수로서 10년마다 최소 1개의 톱10 앨범을 배출했다”며 “이 같은 기록을 달성한 아티스트는 솔로와 그룹을 통틀어 폴 매카트니, 롤링 스톤스, 브루스 스프링스틴, 제임스 테일러에 이어 다섯 번째”라고 전했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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