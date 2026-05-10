이란 표적 공격인가, 오인 타격인가… 조사 결과 따라 외교적 파장 커질 듯
정부 NSC 실무위원회 개최
대중동 외교 변곡점될 수도
HMM 나무호 폭발·화재와 관련해 정부 합동조사단이 미상의 비행체에 의한 타격 정황을 확인했지만 공격 주체와 목적, 비행체의 정체 등은 밝혀지지 않았다. 이란의 표적 공격부터 미·이란 교전 과정에서 발생한 오인 타격 가능성까지 제기되는 가운데 조사 결과에 따라 외교적 파장도 커질 전망이다. 만약 이란의 공격으로 확인된다면 미국 요구에 따른 강경대응 전환 등 대중동 외교의 변곡점이 될 것으로 관측된다.
청와대는 10일 정부합동조사단 발표 이후 관계부처를 소집해 국가안전보장회의(NSC) 실무위원회를 개최하고 관련 사안을 논의했다. 정부는 비행체 성격을 파악하기 위해 수거한 엔진 잔해에 대한 정밀 감식을 이어갈 방침이다. 비행체의 기종, 크기 등 성격에 따라 공격 주체의 추정 범위는 좁아질 수 있다. 박일 외교부 대변인은 “잔해와 관련해서는 전문 기관을 통해 감식 등 정밀한 분석이 필요하다”며 “지금은 (공격) 주체가 누구인지 판단하기 어렵다”고 설명했다.
공격 비행체가 드론일 경우 이번 전쟁에서 자폭 드론 샤헤드를 대량으로 활용 중인 이란이 타격을 강행한 주체일 가능성도 열려 있다. 이 경우 한국 선박을 직접적으로 노린 표적 타격인지, 미국과 교전 과정에서 일어난 오인 타격인지 밝혀내는 게 관건이다. 주한이란대사관은 지난 6일 “한국 선박이 입은 피해와 관련한 사건에 이란 군대가 개입했다는 어떤 의혹도 강력하게 거부하고 명확하게 부인한다”고 강조했다. 하지만 당시 호르무즈 해협 내 상황 등을 고려했을 때 이란의 타격 가능성을 완전히 배제할 수 없다.
우리 정부는 지난 2월 전쟁 발발 후 이란과 안정적 관계를 유지해왔다. 양국 외교장관 간 통화가 세 차례 이뤄졌고, 전세계에서 유일하게 테헤란에 외교장관 특사를 파견했다. 지난 14일에는 이란에 50만 달러(약 7억4000만원)의 인도적 지원을 결정했고, 위험한 상황 속에서도 주이란한국대사관은 업무를 이어가고 있다. 이러한 노력에도 우리 선박이 타격 대상이 됐다면 전면적인 대이란 외교 전략 수정이 필요하다. 종전 이후 호르무즈 질서 재편 과정에도 영향을 끼칠 가능성이 있다.
전문가들은 우선 객관적인 조사 결과를 바탕으로 냉철한 외교적 판단이 필요하다고 강조했다. 공격 주체가 누구로 판명나든지 호르무즈 해협에 남아 있는 우리 선박 26척이 안전하게 빠져 나와야 하고, 종전 이후 해협을 통한 원유 수급에도 문제가 없어야 한다. 남옥정 조선대 사회과학연구원 교수는 “이 사안은 외교적, 국제법적인 차원에서 신중히 다뤄야 한다”고 주문했다. 정부는 우리 선박의 안전을 위해 미국 주도의 해양자유구상 참여를 적극 검토할 계획이다. 박 대변인은 “사고 원인을 철저히 규명하고 재발을 방지하기 위해서 국제사회와 공조를 비롯해 가능한 모든 방안을 추진할 것”이라며 “해양자유구상을 비롯한 미 측 구상 참여에 대해서도 면밀하게 검토하고 있다”고 말했다.
최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr
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