전문가, 이란 샤헤드 드론 추정… 코우사르 미사일 가능성도
나무호 타격 ‘미상 비행체’
‘샤헤드’ 초저고도로 접근 자폭 공격
‘코우사르’ 혁수대 고속정에서 운용
전문가들은 HMM 나무호를 타격한 미상 비행체가 이란의 주력 자폭 드론인 샤헤드일 것으로 관측했다. 선체 손상 위치와 약 1분 간격의 연속 타격 양상 등을 종합할 때 자폭 드론이 수면 가까운 초저고도로 접근해 선박을 타격했다는 분석이다. 일부에선 이란 고속정 전력에서 운용하는 코우사르 계열 단거리 소형 대함 순항미사일 가능성을 제기했다.
군사 전문가들은 10일 외교부가 공개한 나무호 파공 사진과 발표 내용을 토대로 최근 중동 지역에서 빈번히 사용되는 자폭 드론의 소행으로 추정했다. 특히 최근 중동 지역에서 활용되는 이란계 샤헤드 계열 드론이 유력하게 거론된다. 샤헤드-136은 약 40㎏, 샤헤드-131은 약 20㎏의 탄두를 탑재할 수 있으며 탄두의 중량 조절도 가능하다.
조상근 카이스트 국가미래전략기술정책연구소 교수는 “탄두 중량을 조절한 중형급 자폭 드론 공격으로 보인다”고 분석했다. 그러면서 “이란이 치명적 피해를 가할 정도의 공격은 피하면서도 경고 메시지는 전달해 즉각적인 군사 대응 명분을 확보하기 어렵게 만드는 일종의 회색지대 전술을 구사한 것”이라고 설명했다. 최용환 국가안보전략연구원 부원장도 “미사일은 탄두에 폭발물을 장착하고 있어서 피해 상황이 달랐을 것”이라며 “드론 가능성이 커 보인다”고 분석했다.
최근 중동 해상에서는 자폭 드론이 수면 가까이 초저고도로 접근한 뒤 목표물을 타격하는 방식이 주로 사용된다. 수면 위 최대 10ｍ 이하 높이로 비행하다 선박 후미 쪽으로 다이빙하듯 충돌하는 방식이다. 양욱 아산정책연구원 연구위원은 “이번 공격은 샤헤드 계열 드론의 공격 양상과 유사해 보인다”며 “수면 가까이 낮은 고도로 비행하다 목표물을 타격한 것으로 보인다”고 진단했다. 다만 “실제 의도된 표적 공격인지, 다른 목표물을 향해 지나가다 걸려서 터진 건지는 추가 분석이 필요하다”고 덧붙였다.
단거리 소형 대함 순항미사일 가능성도 있다. 초저고도에서 선체 하단부 인근을 정밀하게 타격한 양상을 볼 때 해수면에 붙다시피 낮게 비행하는 소형 대함미사일의 공격 방식과 유사하기 때문이다. 이란 혁명수비대 고속정 전력의 코우사르 계열 순항미사일이 구체적으로 거론된다. 권용수 국방대 명예교수는 “일반 자폭 드론이 수면 바로 위를 안정적으로 비행하며 선박 측면을 정밀 타격하는 것은 기술적으로 쉽지 않다”며 “수면 2~3ｍ 높이로 접근하는 단거리 소형 대함 순항미사일 가능성이 있다”고 분석했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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