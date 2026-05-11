나무호 공격당했다… 비행체 2기 연쇄 타격

정부, 폭발 사고 조사 결과 발표



선미에 파공… 공격 주체 확인 못해

드론·미사일 여부 추가 조사 필요

외교부, 주한이란대사 불러들여

지난 4일 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 운용 화물선 나무호의 폭발·화재는 미상의 비행체 타격에 의한 것이라는 정부 합동 조사 결과가 10일 발표됐다. 비행체는 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 두 차례 타격해 폭 5ｍ, 깊이 7ｍ의 파공을 남겼다. 외교부 제공

호르무즈 해협에서 폭발·화재 사고를 당한 HMM 나무호는 1분 간격으로 미상 비행체 2기로부터 타격을 받은 것으로 나타났다. 박일 외교부 대변인은 10일 정부 합동 조사 결과 발표 브리핑에서 “지난 4일 현지시간 오후 3시30분쯤 미상의 비행체 2기가 나무호 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 두 차례 타격했다”며 “타격 충격 후 진동을 동반한 화염과 연기가 발생한 것으로 확인했다”고 밝혔다. 비행체에 대해 박 대변인은 “드론인지 미사일인지 추가조사가 필요하다”고 설명했다.



연쇄 피격으로 나무호에는 폭 5m, 깊이 7m 길이 파공이 발생했다. 선체 안 프레임은 내부 방향으로, 선체 외판은 외부 방향으로 돌출됐다. 정부 합동 조사단은 CCTV 영상으로 비행체를 포착했지만 발사 주체와 기종, 크기 등은 아직 식별하지 못했다. 정부는 수거한 비행체 엔진 잔해 등을 추가 분석 중이다.



박 대변인은 “파손 부위는 해수면보다 1∼1.5ｍ 높은 부분”이라며 “파손 패턴과 반구형 관통 형상 부위 등을 고려할 때 기뢰 및 어뢰 피격 가능성은 낮아 보인다”고 말했다. 기관실 화재에 대해서는 “비행체 1차 타격으로 발화되고 2차 타격으로 화재 규모가 급격히 확산된 것으로 보인다”고 덧붙였다. 앞서 위성락 청와대 국가안보실장이 “피격 여부가 확실치않다”고 밝힌 데 대해 박 대변인은 “당초 선원이나 인근 선박을 통해 파공을 식별하지 못했기 때문”이라고 설명했다. 외교부 브리핑 직전 사이드 쿠제치 주한이란대사가 외교부 청사에서 언론에 목격됐다. 박 대변인은 “확인된 사실관계를 바탕으로 관련국과 소통 중”이라고 말했다.



최승욱 최예슬 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 호르무즈 해협에서 폭발·화재 사고를 당한 HMM 나무호는 1분 간격으로 미상 비행체 2기로부터 타격을 받은 것으로 나타났다. 박일 외교부 대변인은 10일 정부 합동 조사 결과 발표 브리핑에서 “지난 4일 현지시간 오후 3시30분쯤 미상의 비행체 2기가 나무호 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 두 차례 타격했다”며 “타격 충격 후 진동을 동반한 화염과 연기가 발생한 것으로 확인했다”고 밝혔다. 비행체에 대해 박 대변인은 “드론인지 미사일인지 추가조사가 필요하다”고 설명했다.연쇄 피격으로 나무호에는 폭 5m, 깊이 7m 길이 파공이 발생했다. 선체 안 프레임은 내부 방향으로, 선체 외판은 외부 방향으로 돌출됐다. 정부 합동 조사단은 CCTV 영상으로 비행체를 포착했지만 발사 주체와 기종, 크기 등은 아직 식별하지 못했다. 정부는 수거한 비행체 엔진 잔해 등을 추가 분석 중이다.박 대변인은 “파손 부위는 해수면보다 1∼1.5ｍ 높은 부분”이라며 “파손 패턴과 반구형 관통 형상 부위 등을 고려할 때 기뢰 및 어뢰 피격 가능성은 낮아 보인다”고 말했다. 기관실 화재에 대해서는 “비행체 1차 타격으로 발화되고 2차 타격으로 화재 규모가 급격히 확산된 것으로 보인다”고 덧붙였다. 앞서 위성락 청와대 국가안보실장이 “피격 여부가 확실치않다”고 밝힌 데 대해 박 대변인은 “당초 선원이나 인근 선박을 통해 파공을 식별하지 못했기 때문”이라고 설명했다. 외교부 브리핑 직전 사이드 쿠제치 주한이란대사가 외교부 청사에서 언론에 목격됐다. 박 대변인은 “확인된 사실관계를 바탕으로 관련국과 소통 중”이라고 말했다.최승욱 최예슬 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지