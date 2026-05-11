심장 멈췄던 자유투 승부… 소생한 소노

[And 스포츠]

이정현 종료 0.9초 전 ‘극장슛’

3연패 뒤 81-80… 회심의 반격

KCC 샴페인 따다가 도로 닫아

프로농구 챔프전 13일 5차전

고양 소노의 에이스 이정현이 10일 부산 사직체육관에서 열린 부산 KCC와의 2025-2026 KBL 챔피언결정전 4차전에서 경기 종료 0.9초 전 80-80 동점 상황에 자유투 1구를 던지고 있다. 이 골이 들어가면서 소노는 KCC를 1점 차로 꺾었다. 이정현은 이날 팀 내 최다인 22점을 몰아쳤다. 뉴시스

창단 첫 프로농구 챔피언결정전에 출전 중인 고양 소노가 기사회생에 성공했다. 벼랑 끝에 몰렸던 소노는 적지에서 구단 사상 첫 챔프전 승리를 따내며 반격의 서막을 알렸다. 부산 KCC는 홈에서 우승 축배를 들고자 했던 계획이 틀어졌다.



소노는 10일 부산 사직체육관에서 열린 2025-2026 KBL 챔프전(7전 4승제) 4차전에서 KCC를 81대 80으로 이겼다. 소노는 시리즈 3연패 후 1승을 거두며 스윕 패배를 피했다. 양 팀은 오는 13일 고양 소노 아레나로 자리를 옮겨 5차전을 치른다. 소노는 결연한 의지로 임했다. 팀 미팅은 올 시즌 경기 중 가장 단순하게 끝냈다. 손창환 소노 감독은 경기 전 “버스를 타고 일을 하면서 되돌아가고 싶다. 나를 더 괴롭혀 달라”는 메시지로 선수들의 투지를 일깨웠다.



소노가 2쿼터까지 47-36으로 앞섰지만 결국 이틀 연속 접전으로 흘렀다. 전날 3차전에서 결승 자유투를 내주고 1점 차로 졌던 소노는 막판 집중력을 발휘했다. 이정현이 경기 종료 3.6초 전 80-80 동점 상황에서 레이업슛을 시도하다 반칙을 얻어낸 뒤 자유투 1구를 넣었다. 2구를 고의로 실패해 남은 0.9초의 시간을 흘려보내면서 소노가 승리를 챙겼다.



이정현은 3점슛 6개 포함 22점으로 에이스의 몫을 다했다. 네이던 나이트(15점 12리바운드)와 케빈 켐바오(10점), 임동섭(14점)이 두 자릿수 득점으로 힘을 보탰다. 손 감독은 “선수들이 집중력 있게 임했다. 열정이 재능을 이긴 날”이라며 “이제 진흙탕 싸움이다. 포기하는 건 없다”고 말했다.



시리즈 흐름을 바꿨지만 여전히 불리한 건 소노다. 역대 KBL 챔프전에서 3연패 후 4연승으로 리버스 스윕 우승을 달성한 팀은 아직 없다. 지난 시즌 챔프전에서 3연패 후 3연승을 달렸던 서울 SK도 최종 7차전에서 창원 LG에 져 우승에 실패했다. 통계로 본 소노의 우승 가능성은 0%라는 얘기다.







KCC는 허훈(18점 12어시스트)과 숀 롱(25점 14리바운드)이 더블더블로 분투하고도 일격을 당했다. 이상민 KCC 감독은 “이제 한 번 졌다. 이틀 후 5차전에서 끝내겠다”고 힘줘 말했다.



부산=박구인 기자 captain@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 창단 첫 프로농구 챔피언결정전에 출전 중인 고양 소노가 기사회생에 성공했다. 벼랑 끝에 몰렸던 소노는 적지에서 구단 사상 첫 챔프전 승리를 따내며 반격의 서막을 알렸다. 부산 KCC는 홈에서 우승 축배를 들고자 했던 계획이 틀어졌다.소노는 10일 부산 사직체육관에서 열린 2025-2026 KBL 챔프전(7전 4승제) 4차전에서 KCC를 81대 80으로 이겼다. 소노는 시리즈 3연패 후 1승을 거두며 스윕 패배를 피했다. 양 팀은 오는 13일 고양 소노 아레나로 자리를 옮겨 5차전을 치른다. 소노는 결연한 의지로 임했다. 팀 미팅은 올 시즌 경기 중 가장 단순하게 끝냈다. 손창환 소노 감독은 경기 전 “버스를 타고 일을 하면서 되돌아가고 싶다. 나를 더 괴롭혀 달라”는 메시지로 선수들의 투지를 일깨웠다.소노가 2쿼터까지 47-36으로 앞섰지만 결국 이틀 연속 접전으로 흘렀다. 전날 3차전에서 결승 자유투를 내주고 1점 차로 졌던 소노는 막판 집중력을 발휘했다. 이정현이 경기 종료 3.6초 전 80-80 동점 상황에서 레이업슛을 시도하다 반칙을 얻어낸 뒤 자유투 1구를 넣었다. 2구를 고의로 실패해 남은 0.9초의 시간을 흘려보내면서 소노가 승리를 챙겼다.이정현은 3점슛 6개 포함 22점으로 에이스의 몫을 다했다. 네이던 나이트(15점 12리바운드)와 케빈 켐바오(10점), 임동섭(14점)이 두 자릿수 득점으로 힘을 보탰다. 손 감독은 “선수들이 집중력 있게 임했다. 열정이 재능을 이긴 날”이라며 “이제 진흙탕 싸움이다. 포기하는 건 없다”고 말했다.시리즈 흐름을 바꿨지만 여전히 불리한 건 소노다. 역대 KBL 챔프전에서 3연패 후 4연승으로 리버스 스윕 우승을 달성한 팀은 아직 없다. 지난 시즌 챔프전에서 3연패 후 3연승을 달렸던 서울 SK도 최종 7차전에서 창원 LG에 져 우승에 실패했다. 통계로 본 소노의 우승 가능성은 0%라는 얘기다.이정현은 “리버스 스윕이 아닌 다음 경기 승리가 목표다. 양 팀 모두 체력이 바닥나서 정신력 싸움이 됐다”며 “돌아가는 버스에서 감독님과 비디오 영상을 보면 될 것 같다. 5차전에 올인해서 6차전이 펼쳐지는 부산에 다시 내려오겠다”고 다짐했다.KCC는 허훈(18점 12어시스트)과 숀 롱(25점 14리바운드)이 더블더블로 분투하고도 일격을 당했다. 이상민 KCC 감독은 “이제 한 번 졌다. 이틀 후 5차전에서 끝내겠다”고 힘줘 말했다.부산=박구인 기자 captain@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지