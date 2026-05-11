삼전 초기업노조 ‘마이웨이’… 2·3대 노조 이익공유 제안 거부
오늘 재협상 앞 노노갈등 확대
‘영업익 1% 전사 배분’ 수용 안해
노조 간 갈등에 협상 전망 불투명
성과급 문제로 충돌하고 있는 삼성전자 노사가 정부 중재로 재협상에 나서기로 했지만, 반도체(DS) 부문 중심의 최대 노조가 2대, 3대 노조의 ‘이익 공유’ 요구를 거부하면서 내홍이 되레 심화하는 양상이다. 전사 공통재원을 확보해 성과급을 일부라도 나눌 방안을 마련하자는 제안인데, 재협상의 노조 측 대표인 초기업노조 삼성전자지부가 이를 안건에서 배제하겠다는 입장을 고수하고 있는 것이다.
오는 21일 총파업 전 사실상의 마지막 협상에서조차 초기업노조가 반도체 위주 협상 노선을 고집하자, 노조 내부에서도 독주에 대한 불만이 공개적으로 터져나오고 있다.
10일 재계에 따르면 삼성전자 노사는 11~12일 이틀 동안 2026년 임금·단체협약 타결을 위한 재협상을 진행한다. 지난 8일 고용노동부 중재로 이뤄진 노사정 만남에서 정부가 제시한 사후조정 절차를 노사 양측이 받아들인 결과다. 사후조정은 중앙노동위원회 조정이 결렬돼 노조가 쟁의권을 확보한 상태에서 다시 조정을 진행하는 절차다.
노조 내부의 핵심 쟁점은 전사 차원의 이익 배분을 위해 공통재원을 마련하는 방안을 재협상 안건에 포함할지 여부다. 2대 노조인 전국삼성전자노동조합(전삼노)과 가전·스마트폰 사업을 담당하는 DX 부문이 주축인 삼성전자노조동행(동행노조)은 성과급을 고르게 나눌 방법을 모색해 보자는 입장이다.
우하경 전삼노 위원장 직무대행은 “우리는 영업이익의 1%를 성과급 공통재원으로 마련하는 것이 직원들 간 갈등을 없앨 수 있는 최선의 방안이라고 보고 이번 재협상 안건에 포함시킬 것을 초기업노조에 계속 요구하고 있다”고 말했다. 우 직무대행은 “현재 초기업노조는 최승호 위원장 단독 체제로 움직이고 있고 교섭도 최 위원장 위주로 이뤄지고 있다”며 “소통이 잘되고 있는 상황은 아니다”고 전했다.
전삼노는 지난달 27일부터 서울 용산구 한남동 이재용 삼성전자 회장 자택 앞에서 천막 농성을 벌이고 있다. 이날까지 14일째 이어진 농성 기간에 이 회장과 직접 마주치거나 이 회장이 탄 차량이 지나가는 것을 본 적은 없다고 한다.
전삼노 천막 옆에선 초기업노조 중심의 공동투쟁본부를 탈퇴한 동행노조가 1인 시위에 가세했다. 백순안 동행노조 정책기획국장은 “전체 임직원에게 적용되는 성과급 베이스를 마련하고 나머지 이익에 대해선 성과를 잘 낸 사업부가 가져가는 게 맞는다”고 강조했다.
그러나 초기업노조는 “현재 진행 중인 교섭은 3개 노조가 공동으로 안건을 확정해 5개월여에 걸쳐 진행 중인 사안”이라며 “이런 상황에서 안건을 추가하는 것은 사측에 불성실 교섭의 빌미를 제공할 수 있고, 기존 요구안의 수준을 낮추라는 명분으로 작용할 수 있다”고 거부 의사를 분명히 했다.
이렇듯 ‘노노 갈등’이 노사 재협상의 최대 변수로 부상하면서 협상 전망 역시 더욱 불투명한 상황이다. 노조 커뮤니티에서는 전삼노가 초기업노조에 위임한 교섭권을 회수하고 사후조정에 참여할 노측 위원을 교체해야 한다는 주장도 제기됐다.
권지혜 이주은 기자 jhk@kmib.co.kr
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