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[포토] 먹기 좋은 꽃

입력:2026-05-10 21:18
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서울 서초구 aT센터에서 10일 열린 제23회 서울국제푸드앤테이블웨어박람회&월드푸드올림픽대회에서 관계자가 과일과 채소로 만든 정과꽃을 설명하고 있다.

연합뉴스

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