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[포토] 철인들의 역영

입력:2026-05-10 21:12
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제22회 대구시장배 전국 철인3종 경기대회에 참가한 선수들이 10일 대구 수성구 수성못에서 물살을 가르며 수영하고 있다. 이번 대회에는 1100여명이 출전했다.

연합뉴스

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