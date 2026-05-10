다급한 트럼프, 이란 무응답에 공세 재개 시사
미국이 이달 14~15일 도널드 트럼프 대통령의 방중을 앞두고 종전 협상을 매듭지으려 하지만 이란은 답변을 미루고 있다.
트럼프 대통령은 미국의 제안에 이란이 8일(현지시간) 오후까지 답변을 할 것으로 기대한다고 했지만 9일까지 답변은 없었다. 트럼프는 답변이 늦어지자 이란을 압박하는 이미지를 트루스소셜에 올렸다. 그는 ‘이란 해군’이란 제목으로 군함들이 해저에 가라앉은 인공지능(AI) 생성 이미지를 게시했다. 또 이란 군함으로 추정되는 선박들이 폭격받는 모습을 자신이 지켜보는 이미지도 올렸다. 언제든 공세를 재개할 수 있음을 시사한 것으로 보인다.
반면 이란은 미국의 제재에 동참하는 국가 선박은 호르무즈 해협을 통과하지 못할 것이라고 경고했다. 10일 이란 국영 IRNA통신에 따르면 이란 육군 대변인 모하마드 아크라미니아는 “이제부터 미국의 전례를 따라 이란에 제재를 가하는 국가들은 해협을 통과하는 데 틀림없이 어려움을 겪게 될 것”이라고 말했다. 반관영 메흐르통신은 해협 통제를 위해 경량급 잠수함을 배치했다고 전했다.
이런 가운데 이란 원유 수출기지 하르그섬 서쪽 해상에서 3000여 배럴의 원유가 유출된 모습이 위성 사진에 포착됐다. 저장시설 포화에 따른 고의 방류 가능성 등이 거론된다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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