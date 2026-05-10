하정우 지도부 불참 속에 인물론 부각
“정치 생초짜지만 빠르게 습득”
북구 미래에 AI … 전문성 강조
전재수 후보도 참석 지원 사격
하정우 더불어민주당 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 “북구의 미래를 위해 인공지능(AI) 전문성을 모두 쏟아붓겠다”며 인물론을 부각했다. 최근 불거진 ‘오빠 호칭’ ‘악수 후 손 털기’ 논란 등을 의식한 듯 “저는 정치 생초짜지만 무서운 속도로 배우고 있다”며 만회 의지도 다졌다.
하 후보는 10일 부산 북갑 선거사무소 개소식에서 “저는 싸움박질하거나 북구를 이용해서 이름 알리고 발판 삼으러 온 사람이 아니다”라며 경쟁자인 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보를 겨냥했다. 청와대 AI미래기획수석 출신인 하 후보는 “저는 일하러 왔다”며 “정쟁 대신 성과를 만들겠다”고 강조했다.
‘여당 프리미엄’도 전면에 내세웠다. 하 후보는 “제 모든 경험과 모든 전문성, 모든 네트워크를 북구에 다 쏟아붓겠다”며 “이재명·전재수·하정우로 이어지는 북구 발전 무적함대의 힘으로 북구의 시간을 반드시 앞당기겠다”고 공언했다. 이어 “부산시장과 강력하게 손잡고 장관들도 만나겠다”며 “청와대 비서실장도 만나고 대통령과도 담판 짓겠다”고 말했다. 또 자신을 ‘북구의 아들’로 칭하며 지역 연고를 강조했다. 그는 “저는 북구에서 태어나고 자랐다”며 “전재수 행님이 닦아온 길 위에 미래 산업 AI 실력을 더 얹겠다”며 말싸움 대신 결과로 단디 보여드리겠다”고 장담했다.
하 후보는 최근 불거진 ‘악수 후 손 털기’ ‘오빠 호칭’ 논란을 의식한 듯 “실수도 있었고 사과 말씀도 드렸다”며 “부산에 내려온 지 이제 열흘 남짓 지났는데 한 일 년쯤 지난 것 같다”고 털어놨다. 이어 “하루하루가 빠르고 너무 뜨겁고 엄청 절실하다”며 “빠르게 배우겠다”고 강조했다. 북갑에서 3선을 한 전재수 민주당 부산시장 후보도 지원 사격에 나섰다. 전 후보는 “하 후보가 청와대에서 제일 일 잘하는 사람, 품성이 제일 좋은 사람이라고 한다”며 “전재수의 ‘해양수도의 꿈’과 하정우의 ‘AI 3대 강국의 꿈’이 합쳐지면 부산에는 천지개벽할 변화가 생길 것”이라고 말했다.
개소식에는 전 후보와 김영춘 전 해양수산부 장관 등 부산 정치인과 민주당 인재영입위원회 부위원장인 김영진 의원이 참석했다. 정청래 대표 등 지도부는 광주광역시에서 열린 민형배 전남광주통합특별시장 후보 선거대책위원회 출범식을 찾았다. 정 대표가 ‘오빠 호칭’ 논란에 휘말린 데다 ‘내란 청산’과 ‘조작기소 특검법’ 등 강성 지도부의 목소리가 부담으로 작용한 것으로 보인다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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