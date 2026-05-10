하정우 지도부 불참 속에 인물론 부각

“정치 생초짜지만 빠르게 습득”

북구 미래에 AI … 전문성 강조

전재수 후보도 참석 지원 사격

더불어민주당 하정우(왼쪽) 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 10일 구포동 선거사무소 개소식에서 ‘북구의 미래’라고 적힌 바통을 전재수 부산시장 후보로부터 넘겨받고 있다. 연합뉴스

하정우 더불어민주당 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 “북구의 미래를 위해 인공지능(AI) 전문성을 모두 쏟아붓겠다”며 인물론을 부각했다. 최근 불거진 ‘오빠 호칭’ ‘악수 후 손 털기’ 논란 등을 의식한 듯 “저는 정치 생초짜지만 무서운 속도로 배우고 있다”며 만회 의지도 다졌다.



하 후보는 10일 부산 북갑 선거사무소 개소식에서 “저는 싸움박질하거나 북구를 이용해서 이름 알리고 발판 삼으러 온 사람이 아니다”라며 경쟁자인 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보를 겨냥했다. 청와대 AI미래기획수석 출신인 하 후보는 “저는 일하러 왔다”며 “정쟁 대신 성과를 만들겠다”고 강조했다.



‘여당 프리미엄’도 전면에 내세웠다. 하 후보는 “제 모든 경험과 모든 전문성, 모든 네트워크를 북구에 다 쏟아붓겠다”며 “이재명·전재수·하정우로 이어지는 북구 발전 무적함대의 힘으로 북구의 시간을 반드시 앞당기겠다”고 공언했다. 이어 “부산시장과 강력하게 손잡고 장관들도 만나겠다”며 “청와대 비서실장도 만나고 대통령과도 담판 짓겠다”고 말했다. 또 자신을 ‘북구의 아들’로 칭하며 지역 연고를 강조했다. 그는 “저는 북구에서 태어나고 자랐다”며 “전재수 행님이 닦아온 길 위에 미래 산업 AI 실력을 더 얹겠다”며 말싸움 대신 결과로 단디 보여드리겠다”고 장담했다.



하 후보는 최근 불거진 ‘악수 후 손 털기’ ‘오빠 호칭’ 논란을 의식한 듯 “실수도 있었고 사과 말씀도 드렸다”며 “부산에 내려온 지 이제 열흘 남짓 지났는데 한 일 년쯤 지난 것 같다”고 털어놨다. 이어 “하루하루가 빠르고 너무 뜨겁고 엄청 절실하다”며 “빠르게 배우겠다”고 강조했다. 북갑에서 3선을 한 전재수 민주당 부산시장 후보도 지원 사격에 나섰다. 전 후보는 “하 후보가 청와대에서 제일 일 잘하는 사람, 품성이 제일 좋은 사람이라고 한다”며 “전재수의 ‘해양수도의 꿈’과 하정우의 ‘AI 3대 강국의 꿈’이 합쳐지면 부산에는 천지개벽할 변화가 생길 것”이라고 말했다.



개소식에는 전 후보와 김영춘 전 해양수산부 장관 등 부산 정치인과 민주당 인재영입위원회 부위원장인 김영진 의원이 참석했다. 정청래 대표 등 지도부는 광주광역시에서 열린 민형배 전남광주통합특별시장 후보 선거대책위원회 출범식을 찾았다. 정 대표가 ‘오빠 호칭’ 논란에 휘말린 데다 ‘내란 청산’과 ‘조작기소 특검법’ 등 강성 지도부의 목소리가 부담으로 작용한 것으로 보인다.







GoodNews paper ⓒ 하정우 더불어민주당 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 “북구의 미래를 위해 인공지능(AI) 전문성을 모두 쏟아붓겠다”며 인물론을 부각했다. 최근 불거진 ‘오빠 호칭’ ‘악수 후 손 털기’ 논란 등을 의식한 듯 “저는 정치 생초짜지만 무서운 속도로 배우고 있다”며 만회 의지도 다졌다.하 후보는 10일 부산 북갑 선거사무소 개소식에서 “저는 싸움박질하거나 북구를 이용해서 이름 알리고 발판 삼으러 온 사람이 아니다”라며 경쟁자인 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보를 겨냥했다. 청와대 AI미래기획수석 출신인 하 후보는 “저는 일하러 왔다”며 “정쟁 대신 성과를 만들겠다”고 강조했다.‘여당 프리미엄’도 전면에 내세웠다. 하 후보는 “제 모든 경험과 모든 전문성, 모든 네트워크를 북구에 다 쏟아붓겠다”며 “이재명·전재수·하정우로 이어지는 북구 발전 무적함대의 힘으로 북구의 시간을 반드시 앞당기겠다”고 공언했다. 이어 “부산시장과 강력하게 손잡고 장관들도 만나겠다”며 “청와대 비서실장도 만나고 대통령과도 담판 짓겠다”고 말했다. 또 자신을 ‘북구의 아들’로 칭하며 지역 연고를 강조했다. 그는 “저는 북구에서 태어나고 자랐다”며 “전재수 행님이 닦아온 길 위에 미래 산업 AI 실력을 더 얹겠다”며 말싸움 대신 결과로 단디 보여드리겠다”고 장담했다.하 후보는 최근 불거진 ‘악수 후 손 털기’ ‘오빠 호칭’ 논란을 의식한 듯 “실수도 있었고 사과 말씀도 드렸다”며 “부산에 내려온 지 이제 열흘 남짓 지났는데 한 일 년쯤 지난 것 같다”고 털어놨다. 이어 “하루하루가 빠르고 너무 뜨겁고 엄청 절실하다”며 “빠르게 배우겠다”고 강조했다. 북갑에서 3선을 한 전재수 민주당 부산시장 후보도 지원 사격에 나섰다. 전 후보는 “하 후보가 청와대에서 제일 일 잘하는 사람, 품성이 제일 좋은 사람이라고 한다”며 “전재수의 ‘해양수도의 꿈’과 하정우의 ‘AI 3대 강국의 꿈’이 합쳐지면 부산에는 천지개벽할 변화가 생길 것”이라고 말했다.개소식에는 전 후보와 김영춘 전 해양수산부 장관 등 부산 정치인과 민주당 인재영입위원회 부위원장인 김영진 의원이 참석했다. 정청래 대표 등 지도부는 광주광역시에서 열린 민형배 전남광주통합특별시장 후보 선거대책위원회 출범식을 찾았다. 정 대표가 ‘오빠 호칭’ 논란에 휘말린 데다 ‘내란 청산’과 ‘조작기소 특검법’ 등 강성 지도부의 목소리가 부담으로 작용한 것으로 보인다.오주환 기자 johnny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지