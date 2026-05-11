명륜진사갈비, 정책자금 빌려 가맹점에 ‘이자 장사’

3%대 정책금융 받아 18%대 대출

인테리어 비용까지 부풀려 부담도

공정위, 과징금·고발 등 제재 절차



가맹점주를 상대로 ‘고리대금 장사’를 해 온 명륜진사갈비 운영사 명륜당이 공정거래위원회의 제재를 받게 됐다. 정책금융기관에서 연 3~6%로 조달한 자금을 활용해 가맹점주에게 최대 18%의 고금리 대출을 제공하고, 인테리어 비용까지 부풀려 부담시킨 혐의다. 공정위는 이종근 명륜당 대표에 대한 고발 조치도 논의한다. 대부업을 일삼은 ‘신종 갑질’에 대해 정책자금을 제한하는 등 대책도 마련했다.



공정위는 명륜당이 가맹사업법을 위반했다는 혐의로 소회의에 회부됐다고 10일 밝혔다. 공정위 심사관은 명륜당의 이런 행위가 부당한 불이익 제공 등에 해당한다고 보고 시정명령과 과징금 부과, 이 대표에 대한 고발 의견을 제시했다. 최종 제재 수위는 위원회 심의를 거쳐 결정된다.



공정위와 금융위원회에 따르면 명륜당은 한국산업은행·기업은행·신용보증기금 등에서 연 3~6% 수준의 정책자금을 조달한 뒤, 대주주가 설립한 14개 대부업체에 약 899억원을 빌려줬다. 명륜당 대주주가 설립한 대부업체들은 명륜진사갈비 가맹점주들에게 인테리어 비용 명목으로 연 12~18% 금리의 대출을 제공한 것으로 조사됐다. 2022년 9월부터 지난해 8월까지 명륜진사갈비 가맹점주에게 실행된 대출 규모는 1451억원에 달한다.



대출 실행·상환 과정에서도 문제가 드러났다. 명륜당은 가맹점주에게 특정 인테리어 업체와 설비업체를 이용하도록 사실상 강제하고, 실제 지급 금액보다 많은 비용을 부담하게 한 것으로 알려진다. 특수관계 대부업체가 총자산을 100억원 미만으로 관리한 ‘쪼개기 등록’ 정황도 나타났다. 총자산이 100억원을 넘기고 대부잔액이 50억원 이상이면 금융위에 등록해 감시를 받아야 한다. 이를 피하려는 꼼수였던 것으로 해석된다.



대출금 상환 방식도 비정상적이었다. 가맹점주들이 육류 등 필수품목 납품 단가에 대출 원리금을 얹어 가맹본부에 대금을 내면, 본부가 이를 대부업체로 대납하는 방식으로 이뤄졌다. 가맹점주들에게 직접 신용을 제공하거나 금융기관 대출을 알선해놓고도 가맹사업 정보공개서에 이를 숨긴 혐의도 받고 있다.







가맹본부가 정책자금을 싸게 빌려 가맹점에 고금리 대출을 제공하는 등 부적절한 여신 행위가 적발되면 정책자금 공급을 제한하기로 했다. 기존에 받고 있던 대출 또는 보증 건은 만기 연장을 제한하거나 분할 상환하도록 한다. 가맹희망자가 열람하는 정보공개서에는 대출 금리, 상환 조건, 가맹본부와의 특수관계 여부 등이 구체적으로 기재된다. 쪼개기 등록이 의심되면 금융감독원 직권으로 지자체 등록 대부업체를 검사할 수 있도록 법 개정도 추진한다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이누리 기자 nuri@kmib.co.kr 307 응원 하기 국민일보 경제부 이누리입니다 가맹점주를 상대로 ‘고리대금 장사’를 해 온 명륜진사갈비 운영사 명륜당이 공정거래위원회의 제재를 받게 됐다. 정책금융기관에서 연 3~6%로 조달한 자금을 활용해 가맹점주에게 최대 18%의 고금리 대출을 제공하고, 인테리어 비용까지 부풀려 부담시킨 혐의다. 공정위는 이종근 명륜당 대표에 대한 고발 조치도 논의한다. 대부업을 일삼은 ‘신종 갑질’에 대해 정책자금을 제한하는 등 대책도 마련했다.공정위는 명륜당이 가맹사업법을 위반했다는 혐의로 소회의에 회부됐다고 10일 밝혔다. 공정위 심사관은 명륜당의 이런 행위가 부당한 불이익 제공 등에 해당한다고 보고 시정명령과 과징금 부과, 이 대표에 대한 고발 의견을 제시했다. 최종 제재 수위는 위원회 심의를 거쳐 결정된다.공정위와 금융위원회에 따르면 명륜당은 한국산업은행·기업은행·신용보증기금 등에서 연 3~6% 수준의 정책자금을 조달한 뒤, 대주주가 설립한 14개 대부업체에 약 899억원을 빌려줬다. 명륜당 대주주가 설립한 대부업체들은 명륜진사갈비 가맹점주들에게 인테리어 비용 명목으로 연 12~18% 금리의 대출을 제공한 것으로 조사됐다. 2022년 9월부터 지난해 8월까지 명륜진사갈비 가맹점주에게 실행된 대출 규모는 1451억원에 달한다.대출 실행·상환 과정에서도 문제가 드러났다. 명륜당은 가맹점주에게 특정 인테리어 업체와 설비업체를 이용하도록 사실상 강제하고, 실제 지급 금액보다 많은 비용을 부담하게 한 것으로 알려진다. 특수관계 대부업체가 총자산을 100억원 미만으로 관리한 ‘쪼개기 등록’ 정황도 나타났다. 총자산이 100억원을 넘기고 대부잔액이 50억원 이상이면 금융위에 등록해 감시를 받아야 한다. 이를 피하려는 꼼수였던 것으로 해석된다.대출금 상환 방식도 비정상적이었다. 가맹점주들이 육류 등 필수품목 납품 단가에 대출 원리금을 얹어 가맹본부에 대금을 내면, 본부가 이를 대부업체로 대납하는 방식으로 이뤄졌다. 가맹점주들에게 직접 신용을 제공하거나 금융기관 대출을 알선해놓고도 가맹사업 정보공개서에 이를 숨긴 혐의도 받고 있다.정부는 대책 마련에 나섰다. 공정위와 금융위는 “지난해 10월부터 올해 1월까지 실시한 실태조사에서 명륜당 사례를 포함해 정책자금을 활용한 고금리 대출 사례 3건과 금융회사 연계 대출 사례 1건이 적발됐다”며 정책대출 관리 강화 방안을 발표했다.가맹본부가 정책자금을 싸게 빌려 가맹점에 고금리 대출을 제공하는 등 부적절한 여신 행위가 적발되면 정책자금 공급을 제한하기로 했다. 기존에 받고 있던 대출 또는 보증 건은 만기 연장을 제한하거나 분할 상환하도록 한다. 가맹희망자가 열람하는 정보공개서에는 대출 금리, 상환 조건, 가맹본부와의 특수관계 여부 등이 구체적으로 기재된다. 쪼개기 등록이 의심되면 금융감독원 직권으로 지자체 등록 대부업체를 검사할 수 있도록 법 개정도 추진한다.세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지