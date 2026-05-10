한동훈 현역 대신 주민들로 채운 캠프
“북구 발전과 李정권 폭주 막겠다”
상인·노인 등 초청 일일이 소개
친한계 불참… 논객 조갑제 모습
무소속으로 부산 북갑 보궐선거에 나선 한동훈 전 국민의힘 대표는 10일 현역 의원 대신 시장 상인들과 아파트 입주자 대표, 청년 및 노인 회장들을 초청한 시민 중심 선거사무소 개소식을 열었다. 그는 “부산 북갑이 원하는 정치가 무엇인지 시민에게 묻겠다”며 “북구 발전과 보수 재건, 이재명 정권의 폭주를 막아내겠다”고 밝혔다.
한 후보는 이날 오후 부산 구포시장 인근에 마련한 선거사무소에서 “우리는 힘센 사람 모아놓고 말 한번 시키고, 언론에 자랑하는 다른 개소식과 다르다”며 지도부와 현역 중진이 총출동한 박민식 국민의힘 후보를 겨냥했다. 그러면서 “저도 처음에는 (정치인을 불러) 힘을 보여주려 했는데, 이분을 만나 뵙고 생각이 바뀌었다”며 길거리 좌판에서 채소를 파는 김보갑 할머니를 소개했다. 김 할머니는 얼마 전 지역을 돌던 한 후보에게 토마토와 직접 만든 찰밥 도시락, 반찬을 건네 화제가 된 인물이다. 김 할머니는 “대통령 돼서 청와대로 가라”고 덕담했고, 한 후보는 “잊지 않겠다. 북갑에서 승리해 청와대 가게 되면 어머님을 제일 먼저 모시고 가겠다”고 화답했다. 한 후보는 이후에도 식당 사장, 상인연합회 회장, 해병대전우회 회원 등 시민 소개에 할애했다. 그는 “(선거는) 시민의 축제이기 때문에 이 소개가 우리의 주력”이라며 “한 시간이 아니라 열 시간을 해도 부족하다. 주민의 삶을 과거와는 다른 삶으로 발전시키겠다”고 말했다.
정치인 중에는 최근 한 후보를 돕기 위해 탈당한 후 명예선거대책위원장을 맡은 서병수 전 부산시장과 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원, 정미경·신지호·김경진 전 의원 등이 모습을 드러냈다. 보수논객 조갑제씨도 참석했다. 한 후보는 현역 친한계 의원 참여는 직접 만류했다고 한다. 서 위원장은 “탈당했지만 저는 마음속부터 뼛속까지 국민의힘 당원이다. 한 후보도 누구보다 국민의힘 후보다운 후보 아니냐”며 “북구에서 시작해서 청와대까지, 동남풍을 만들어 북쪽으로 올라가자”고 외쳤다. 지난 7일부터 공개 활동에 나선 한 후보의 배우자 진은정 변호사도 얼굴을 내비쳤다.
한 후보 후원회장으로 위촉된 1980년대 공안검사 출신 정형근 전 의원은 건강상의 이유로 불참했다. 한 후보는 고문 수사 의혹, 윤석열 전 대통령 옹호 발언 등으로 논란이 된 정 전 의원을 두고 “말이 많은 것을 알고 있지만, 미래를 향해서 같이 갈 수 있는 사람은 누구와도 함께할 준비가 돼 있다”고 말했다.
최수진 기자 orca@kmib.co.kr
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