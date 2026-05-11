국내 제약사 차세대 비만약 ‘박차’… “위고비·마운자로 기다려라”
후속 파이프라인 확보·기술수출 사활
대웅제약, 장기지속형 주사제 개발
조직개편 한미약품… ‘미래 성장동력’
노보 노디스크와 일라이 릴리가 글로벌 비만치료제 시장 주도권 경쟁을 벌이는 가운데 국내 제약사들도 차세대 비만약 개발과 조직 재편에 속도를 내고 있다. 체중 감량 효과뿐 아니라 복용 편의성과 투약 지속성이 핵심 경쟁 요소로 떠오르면서 시장 경쟁도 한층 치열해지는 모습이다.
노보 노디스크는 2021년 미국에서 출시한 비만 주사제 ‘위고비’로 시장을 선점했으나 2023년 등장한 일라이 릴리의 ‘젭바운드’가 체중 감량 효과 우위를 앞세워 처방 시장 점유율을 빠르게 늘렸다. 젭바운드는 국내에서 동일 성분의 당뇨병 치료제 ‘마운자로’로 더 익숙하다. 노보 노디스크는 이에 맞서 지난 1월 미국에서 경구용 위고비를 먼저 선보이며 반격에 나섰다.
시장조사업체 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 미국에서 경구용 위고비는 출시 16주 만에 누적 처방 200만건을 돌파했다. 올해 1분기 매출은 약 22억6000만 덴마크크로네(4600억원)로 집계됐다. 반면 일라이 릴리가 지난 4월 출시한 경구용 비만치료제 ‘파운다요’는 미국 출시 3주차 처방 건수가 약 5600건에 그쳤다.
로이터 등 외신은 경구용 비만치료제가 기존 주사제 수요를 대체하기보다 시장 자체를 키울 것이라는 분석을 내놓고 있다. 의료데이터 업체 트루베타에 따르면, 경구용 위고비 초기 처방 환자 가운데 약 36%는 기존 GLP-1 계열 치료 경험이 없는 신규 환자였다. 주사제에 부담을 느끼던 잠재 수요가 경구제로 유입되고 있는 것으로 풀이된다.
업계에서는 글로벌 시장 선점 경쟁이 이미 치열해졌지만 경구제와 장기지속형 주사제, 근손실 개선 치료제 등 차세대 비만약 경쟁은 아직 초기 단계라는 평가가 나온다. 이에 국내 제약사들도 후속 파이프라인 확보와 기술수출 기회를 노리고 비만치료제 개발에 속도를 내고 있다.
대웅제약은 티온랩테라퓨틱스와 함께 세마글루타이드 기반 월 1회 장기지속형 주사제를 개발 중이다. 기존 주 1회 투여 방식 대비 연간 주사 횟수를 52회에서 12회 수준으로 줄여 편의성을 높인다는 전략이다.
한미약품은 비만치료제를 미래 성장동력으로 삼고 조직 개편에 나섰다. 신제품개발센터와 마케팅센터, 평택제조센터, 의약혁신센터, 해외영업팀 등을 혁신성장 부문으로 통합해 비만치료제의 개발부터 생산·마케팅·해외 사업까지 역량을 집중했다. 기존 R&D센터도 미래성장 부문으로 재편해 비만대사센터를 중심으로 연구개발 체계를 강화했다.
글로벌 투자은행(IB) JP모건에 따르면 GLP-1 계열을 포함한 글로벌 비만·대사질환 치료제 시장 규모는 오는 2030년 최대 2000억 달러(약 292조원)에 이를 것으로 전망된다. 이는 현재 글로벌 항암제 시장 규모에 맞먹는 수준이다. 업계 관계자는 “비만치료제 시장에서는 복용 편의성과 투약 지속성이 핵심 경쟁 요소로 자리 잡고 있다”며 “차세대 제형 경쟁이 본격화할 것”이라고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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