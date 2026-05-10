김부겸, 국힘 당원 1325명 흡수, 추경호 “조작기소 특검법 심판”
대구 표심 ‘외연 확장’ vs ‘보수 결집’
‘보수의 아성’ 대구 표심을 놓고 여야 간 공방전이 펼쳐지고 있다. 김부겸 더불어민주당 후보는 국민의힘 탈당 당원 1300여명을 흡수하며 외연 확장에 속도를 내는 한편 추경호 국민의힘 후보는 대구시당 선거대책위원회 발대식을 열고 집토끼 단속에 나섰다.
김 후보는 10일 대구 선거사무소에서 열린 국민의힘 탈당 당원 1325명의 지지선언식에서 “여기 계시는 자랑스러운 대구 시민의 결단이 대구를 확 바꿀 것”이라고 강조했다. 그는 “이 자리에 계신 동지들은 저보다 대구를 더 사랑했을 것”이라며 “하지만 대구는 조금씩 가라앉다 결국 이렇게 (침체) 됐다”고 말했다. 이어 “대구 시민으로부터 ‘보수의 심장을 지키다가 대구의 심장이 다 꺼지고 있다’는 얘기를 들었다”며 “여러분이 어렵게 (지지 선언) 결심을 해주신 데 감사드린다”고 덧붙였다.
김 후보는 ‘대구·경북(TK) 통합’ 카드를 통해 중도층 공략에도 공을 들였다. 그는 같은 당 오중기 경북지사 후보와 정책협약식을 열고 “대구·경북을 하나의 광역경제권으로 묶고, 산업·교통·물류·의료·에너지 정책을 공동 추진하는 초광역 협력체계를 구축하겠다”고 공언했다.
추 후보는 수성전을 펼쳤다. 최근 여권이 밀어붙였던 ‘조작기소 특검법’을 거론하며 정권 심판을 호소했다. 그는 이날 대구시당 선거대책위원회 발대식에서 “권력자인 대통령 한 사람의 범죄를 덮기 위해 국가 사법 시스템을 파괴하려 든다면 국민은 결코 좌시하지 않을 것”이라며 “당장 ‘이재명 범죄세탁 특검법’을 폐기하라”고 목소리를 높였다. 이어 김 후보를 향해 “대구시민께도 호통치던 김 후보 아니냐. 국무총리까지 지낸 분이 이런 헌법 파괴와 사법 쿠데타에 침묵으로 방조하는 것이 대구시민 앞에 부끄럽지 않은가”라며 “권력 눈치 보느라 옳은 소리 한마디 못하면서 대구시민 앞에서는 ‘힘 있는 여당 후보’라고 칭할 자격 있느냐”고 꼬집었다.
두 후보는 이날 오전 경북고에서 열린 경북 중·고등학교 총동창회 체육대회에 참석했지만 각자 행사장을 돌면서 대화를 나누지 않았다.
오주환 정우진 기자 johnny@kmib.co.kr
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