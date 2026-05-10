“부동산 지옥 저지” “강남 빼고 다 올라”… 집값 때리는 국힘

오세훈 “전세 씨 마르고 월세 폭등”

용산 개발 놓고도 정원오와 공방

장동혁, 연이어 부동산 비판 가세

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 10일 서울 종로구 선거 캠프 사무실에서 교통 공약을 발표하고 있다. 오 후보는 정원오 더불어민주당 후보에게 양자 토론을 촉구하며 “주택 공급, 가격 안정 문제 등에 대한 생각 차이를 극명하게 드러낼 기회가 필요하다”고 말했다. 뉴시스

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 서울 구청장 후보들과 함께 ‘부동산 지옥 저지를 위한 연석회의’를 개최하는 등 부동산 이슈를 선거 전면에 내세우고 있다. 오 후보와 노선 갈등을 벌였던 장동혁 대표도 “강남 빼고 서울 집값이 싹 다 다시 올랐다”며 연일 부동산 정책을 고리로 지원사격에 나섰다. 서울시장 선거 승패는 결국 부동산에서 판가름 날 것으로 판단하고 총공세에 나선 모습이다.



오 후보는 10일 선거 캠프에서 기자들과 만나 정원오 더불어민주당 서울시장 후보에게 양자 토론을 촉구하며 “지금 서울시민 초미의 관심사는 뭐니 뭐니 해도 주택 문제”라고 밝혔다. 이어 “주택 공급, 가격 안정 문제 그리고 이재명정부의 대출 제한, 세금 중과 등에 대한 생각 차이를 극명하게 드러내 보일 기회가 필요하다”고 주장했다.



오 후보는 전날엔 서울 구청장 후보들과 손을 맞잡고 “부동산 지옥을 저지하겠다”고 밝혔다. 그는 회의에서 “서울 지역 아파트 평균 가격이 15억원인데, 외곽 지역을 중심으로 전부 15억원으로 수렴하고 있다”며 “실거주를 강조해 전세 매물의 씨를 말리고, 월세까지 폭등하게 된 이재명정부의 명백한 정책 실패로부터 기인하는 부작용”이라고 강하게 비판했다. 이어 “지금 서울은 집이 있어도, 없어도, 사려 해도, 팔려 해도 모두가 고통받는 전방위 부동산 지옥’”이라며 “대통령의 심기만 살피는 후보가 어떻게 시민의 절규를 대변할 수 있겠느냐”고 목소리를 높였다.



두 후보는 지난 주말 용산 정비창 부지 개발 사안을 두고도 공방을 벌였다. 정 후보는 해당 부지가 15년 넘도록 방치됐다며 오 후보를 향해 “서울시장 네 번 할 동안 이 땅을 왜 이렇게 내버려뒀느냐. 오세훈식으로 가면 안 된다”고 직격했다. 이어 “정원오는 다르다”며 “유엔 인공지능(AI) 허브가 와야 할 땅이 바로 용산이다. 유엔 AI 허브 유치를 추진해 전 세계 AI 관련 기구, 기업을 용산에 끌어들일 것”이라고 밝혔다.



오 후보는 “기가 막힌다. 제가 다시 들어와 일한 건 지금 5년째고, 그전 10년 세월 동안 용산 국제업무지구 개발 사업은 완전히 멈춰 있었다”며 “문재인·박원순 집권 10년 동안 멈춰 서 있던 것은 전혀 언급하지 않는 걸 보면서 어이없다는 느낌을 받았다. 지금 용산 국제업무지구 개발 사업은 순항 중”이라고 반박했다.







정우진 기자 uzi@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 674 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 서울 구청장 후보들과 함께 ‘부동산 지옥 저지를 위한 연석회의’를 개최하는 등 부동산 이슈를 선거 전면에 내세우고 있다. 오 후보와 노선 갈등을 벌였던 장동혁 대표도 “강남 빼고 서울 집값이 싹 다 다시 올랐다”며 연일 부동산 정책을 고리로 지원사격에 나섰다. 서울시장 선거 승패는 결국 부동산에서 판가름 날 것으로 판단하고 총공세에 나선 모습이다.오 후보는 10일 선거 캠프에서 기자들과 만나 정원오 더불어민주당 서울시장 후보에게 양자 토론을 촉구하며 “지금 서울시민 초미의 관심사는 뭐니 뭐니 해도 주택 문제”라고 밝혔다. 이어 “주택 공급, 가격 안정 문제 그리고 이재명정부의 대출 제한, 세금 중과 등에 대한 생각 차이를 극명하게 드러내 보일 기회가 필요하다”고 주장했다.오 후보는 전날엔 서울 구청장 후보들과 손을 맞잡고 “부동산 지옥을 저지하겠다”고 밝혔다. 그는 회의에서 “서울 지역 아파트 평균 가격이 15억원인데, 외곽 지역을 중심으로 전부 15억원으로 수렴하고 있다”며 “실거주를 강조해 전세 매물의 씨를 말리고, 월세까지 폭등하게 된 이재명정부의 명백한 정책 실패로부터 기인하는 부작용”이라고 강하게 비판했다. 이어 “지금 서울은 집이 있어도, 없어도, 사려 해도, 팔려 해도 모두가 고통받는 전방위 부동산 지옥’”이라며 “대통령의 심기만 살피는 후보가 어떻게 시민의 절규를 대변할 수 있겠느냐”고 목소리를 높였다.두 후보는 지난 주말 용산 정비창 부지 개발 사안을 두고도 공방을 벌였다. 정 후보는 해당 부지가 15년 넘도록 방치됐다며 오 후보를 향해 “서울시장 네 번 할 동안 이 땅을 왜 이렇게 내버려뒀느냐. 오세훈식으로 가면 안 된다”고 직격했다. 이어 “정원오는 다르다”며 “유엔 인공지능(AI) 허브가 와야 할 땅이 바로 용산이다. 유엔 AI 허브 유치를 추진해 전 세계 AI 관련 기구, 기업을 용산에 끌어들일 것”이라고 밝혔다.오 후보는 “기가 막힌다. 제가 다시 들어와 일한 건 지금 5년째고, 그전 10년 세월 동안 용산 국제업무지구 개발 사업은 완전히 멈춰 있었다”며 “문재인·박원순 집권 10년 동안 멈춰 서 있던 것은 전혀 언급하지 않는 걸 보면서 어이없다는 느낌을 받았다. 지금 용산 국제업무지구 개발 사업은 순항 중”이라고 반박했다.국민의힘 지도부도 힘을 보탰다. 장동혁 대표는 페이스북에서 “강남만 빼고 서울 집값이 싹 다 다시 올랐다. 부동산 양도세 중과가 시작되면 더 오를 것”이라며 “선거만 끝나면 보유세 올리고, 장기보유특별공제(장특공)도 폐지할 거다. 진짜 지옥이 기다리고 있다”고 날을 세웠다. 장 대표는 지난 6일에도 ‘세금으로 집값 문제를 잡아선 안 된다’는 취지의 이재명 대통령과 정 후보의 발언을 나란히 비교하며 “한 번 속으면 사기지만, 두 번 속으면 바보”라고 비판했다.정우진 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지