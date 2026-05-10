푸틴 “이란 우라늄 보관할 준비”… 英, 개전 후 구축함 중동 첫 파견
푸틴, 2015년 반출 선례 거론
블라디미르 푸틴(사진) 러시아 대통령이 미국과 이란 간 종전 협상의 최대 쟁점인 이란의 농축 우라늄 해외 반출과 관련해 “러시아는 보관할 준비가 됐다”고 밝혔다.
타스통신에 따르면 푸틴 대통령은 9일(현지시간) 모스크바에서 제81회 전승절 열병식을 마친 뒤 기자회견을 열어 “이란은 복잡하고 심각한 상황에 직면했다”고 말했다. 그러면서 “이란의 농축 우라늄 해외 반출을 둘러싼 러시아의 제안은 여전히 유효하다”며 “러시아는 이를 긴장 완화의 실행 가능한 방안으로 보고 있다”고 강조했다.
이란에 비축된 것으로 알려진 고농축 우라늄 440㎏을 러시아가 넘겨받아 보관하겠다고 제안한 것이다. 푸틴은 2015년 이란의 농축 우라늄을 자국으로 인도한 사실을 거론하며 “우리는 이미 한 차례 해봤고 어떤 합의를 어긴 적도 없어 이란은 우리를 전적으로 신뢰한다”고 강조하기도 했다.
지난달 29일 도널드 트럼프 대통령은 백악관에서 푸틴과 전화 통화한 사실을 언급하며 “푸틴이 이란의 농축 우라늄 문제를 지원할 뜻을 밝혔지만 나는 ‘우크라이나 전쟁 종결에 관여하길 바란다’고 답했다”고 주장했다. 당시 푸틴의 제안은 구체적으로 확인되지 않았지만 2015년 버락 오바마 행정부 시절 이란과 핵 합의 과정에서 농축 우라늄을 러시아로 반출한 것을 재론한 것으로 추정된다.
푸틴의 발언은 러시아의 우호국인 이란은 물론 트럼프 행정부와도 대화가 가능한 자신의 외교적 입지를 부각하고 농축 우라늄 처리 문제를 두고 이란의 반발을 줄이려는 의도로 해석된다.
영국과 프랑스는 호르무즈 해협 재개방에 대비하기 위해 해군 전력을 중동으로 보내고 있다. 지난 6일 지중해에 있던 샤를드골 항공모함을 홍해 남쪽으로 파견한 프랑스에 이어 이날 영국이 키프로스 내 자국 기지를 방어하던 HMS드래건 구축함을 중동으로 보냈다.
HMS드래건함은 초음속 지대공 미사일 ‘시바이퍼’를 탑재한 영국 해군의 45형 구축함 6척 중 하나다. 영국 해군이 이란 전쟁 발발 이후 군함을 중동에 파견한 것은 처음이라고 BBC는 전했다. 영국 국방부는 “구축함을 (중동으로) 사전 배치하는 것은 영국과 프랑스가 공동으로 주도하는 다국적 연합의 일원으로서 해협 안전을 확보하는 신중한 계획의 일환”이라고 밝혔다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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